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川普計劃實施15%或20%的基本關稅 行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
川普計劃實施15%或20%的基本關稅，行政院回應台美雙方持續磋商中。 路透
川普計劃實施15%或20%的基本關稅，行政院回應台美雙方持續磋商中。 路透

美國總統川普周四（10日）指出，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%，現在就在研究。對此，政院人士11日回應，台美雙方持續磋商中，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎地與對方進行談判。

由於目前美國設定的基本關稅為10%，川普的最新談話顯示，他計劃將基本關稅調高至15%或20%。川普在NBC的節目中表示，歐盟成員國和加拿大將於今天或明天收到通知新關稅稅率的信函，「我今天就想做這件事」，「我們將在接下來的幾個小時把信發出去」。

對此，政院人士表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。且談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎地與對方進行談判。

至於目前台美談判的相關進度，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，雖然目前還沒收到關稅通知信函，但政府始終正面樂觀看待；行政院副院長鄭麗君於台灣時間7月8日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。

關稅 行政院 美國 川普

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