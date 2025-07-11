花蓮青年發起團購「726返鄉車票」 客運250元台北滿員發車
立委罷免投票案26日將登場，其中花蓮選區受關注。一群花蓮青年組成的在地組織「洄萊啟程」這次號召青年返鄉投票，集資團購火車票及客運票，火車部分台北發車三班次，桃園、高雄各一班次，客運則是從台北滿員發車回花蓮，只需250元，團隊成員表示，要讓回家不再成為奢侈選項。
洄萊啟程代表劉思怡表示，在外地工作的花蓮人約9萬人，返鄉不容易、常常車票又難搶，且今年返鄉投票日還要跟參加縣府辦的「夏戀嘉年華」觀光客一起搶票，因此今年發起「返鄉列車」行動，「由我們負責協助訂票，在外地奮鬥的大家，只需要跟我們一起回家，投下您的民主一票。」
台大研究所剛畢業的Uhay Mali Pacidal（徐邱宜婕）表示，由於當日並無原住民立委罷免案投票，她身為原住民族，無法參與這次花蓮的罷免投票，但在地方長大的她，很希望盡自己的力氣，來鼓勵大家回家投票，族人的生活、文化、土地，必定被這些民意代表影響，但卻常常無權參與，盼這次罷免投票中，還保有投票權、戶籍在花蓮的朋友們，能投下那一票。
目前就讀政治大學公共行政所、洄萊啟程成員王家緯則說，花蓮青年的投票率往往不及其他年齡層族群，20至35歲青年投票率一直只有約五成至六成，這群離開家鄉的青年，並非不關心花蓮，而是回家投票有很高的交通成本門檻，進而降低投票動機。
王家緯表示，今年台鐵漲價後，若從台北乘坐火車返回花蓮市，來回須將近1100元，若住在瑞穗、玉里的人，若從高雄返鄉則將近1700元，投票權成了需要省吃儉用才能獲得，因此盼透過集資，分攤降低交通成本，經計算租金，客運從台北滿員發車回花蓮，只需要250元。
洄萊啟程團隊表示，火車票團購計畫預計在25日晚間，台北發車三班次，桃園、高雄各一班次，目前還有票，另客運方案也在網路開始團購。
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