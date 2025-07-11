特別條例規模飆5400億 傅崐萁：不補台電 今拚普發萬元三讀

立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團內部今早達成共識，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，規模將來到5400億。

特別條例原本規模達4100億元，國民黨團原本立場是反對編列強化國土韌性和撥補台電千億元，並應全民普發現金一萬元，今早國民黨團內部達成共識，決定支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2300億，但對撥補台電保留，規模將來到5400億。

國民黨團總召傅崐萁質疑，撥補台電是否能夠保證10年不漲電價？撥補台電千億，全民激烈反對，民進黨保證非核家園廢核之後，10年不漲電價，請問漲了多少次電價？已經撥補台電3、4千億，漲了多少次電價？這次撥補是否還能不漲電價？要求卓榮泰到立法院針對台電撥補是否能不漲電價，國家能源政策是否能做全面檢討，才能決定納稅錢如何使用，這部分保留，必須要由國家的行政院長告訴全國人民能源政策走向，能否解決台灣用電問題，能否不漲電價，得到明確聲音，讓人民知道後，再來決定是否撥補台電。

傅崐萁表示，對於國土韌性，很多聲音都有聽到，保護台灣本就是天職，雖然民進黨抹黑抹紅，甚至把奇奇怪怪的東西包在國土韌性裡，但是基於台灣安全防衛必要，1500億會來支持，但還是要來看民進黨提出的細項是否用在台灣保衛，還是像獵雷艦一樣的貪贓枉法，會看緊但條例會通過。預算送來立法院時，會逐項監督。

傅崐萁指出，基層百姓哀鴻遍野，此刻普發現金1萬元本就是應該做的事，四年超徵稅收1兆8千多億，去年超徵5283億，當然要還錢於民，執政者離基層百姓遙遠，賴清德天天跟權貴在一起，1萬元買鮑魚龍蝦是不夠的，這一萬元可能就是基層一個月的菜錢。今天會處理行政院送來的特別條例，民進黨、柯建銘不要再妨礙今天議事，沒有疑義的部分應該三讀通過。

傅崐萁也強調，民眾黨團都有良善溝通，民眾黨有自己的看法，但在野合作會彼此尊重。