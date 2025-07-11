吳思瑤：藍白噴口水 台電用汗水 支持撥補台電1千億

藍綠針對特別預算條例持續交鋒，主要爭點之一是，民進黨主張撥補台電1千億元，國民黨則主張全民普發現金每人1萬元，立法院今天是否排審該案，仍有待朝野協商。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白噴口水，台電用汗水，普發現金和台電永續，如果只能選一項，答案再清楚不過。

吳思瑤指出，風災過後，台電上下傾全力修復損害重建家園，社群河道上看見台灣公民對台電人員無盡的感謝。國民黨卻不到24小時，從「各退一步，支持台電及國土安全預算」，到「撥補台電談都不用談，寸步不讓」。

吳思瑤說，國民黨內黨中央和立院黨團不同調，針對重大的4100億元特別條例，立場朝令夕改，進退失據。政客可以出爾反爾，反覆無常，但台電人員可不行，也不會。

吳思瑤表示，不論晴雨不論日夜，不分南北無分東西，台電人員堅守崗位服務國家，不管政客來來去去，政黨起起落落，台電都是台灣人的台電，都是國家的台電。發現金領1萬元和全年365天供電安全，如果只能選一項，你會如何選擇？