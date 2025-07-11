川普提15%或20%全面性關稅 政院：台美仍在磋商溝通

台灣對等關稅新稅率尚未出爐，外媒報導，美國總統川普今天表示，計劃對剩餘的貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。政院官員說，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎與美方談判。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導指出，美國總統川普（Donald Trump）10日表示，他預計對剩餘大多數的貿易夥伴，實施15%或20%的全面性關稅。

對於川普說法，行政院官員今天回覆記者提問時表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎的與對方談判。

至於談判結果何時公布，政院官員說，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

川普近日陸續宣布新對等關稅稅率，被視為台灣競爭對手的日本與韓國稅率都是25%，越南及菲律賓稅率則為20%，稅率預計8月1日上路。台灣原稅率為32%，不過台美談判持續進行中，行政院發言人李慧芝昨天提到，政府始終正面樂觀看待談判，除正洽約下一輪實體談判時間，行政院副院長鄭麗君也仍在華府。