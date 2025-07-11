NCC恐嚇刪預算阻新3C上市 王鴻薇：Switch2照上 要被打臉幾次

任天堂最新主機「Switch 2」在台上市，不過通傳會（NCC）卻稱預算遭刪，新款3C產品恐無法上市。國民黨立委王鴻薇說，NCC狼來了要被打臉幾次？恐嚇Switch 2不能在台上市。

王鴻薇說，任天堂最新主機 Nintendo Switch 2 於7月10日正式在台灣開賣，任天堂官方授權代理商各自於旗下據點舉辦首賣活動，網路上也已經有許多購買的影片、照片，但是今年1月20日，國家通訊傳播委員會（NCC） 代理主委陳崇樹在記者會中表示，「針對藍白聯手將刪減、凍結預算」，新款手機、遊戲機等3C產品，將無法上市。當時恐嚇有多兇，現在臉就有多腫，尤其接下來iPhone17也準備上市，就看NCC要繼續丟人現眼幾次。

王鴻薇表示，近年開始，NCC就不斷用這樣的手法恐嚇，試圖操弄民眾，去年iPhone16上市前，當時時任NCC副主委翁柏宗，也是下任主委提名人，就公開說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售」想要威脅人士案通過，但是最後iPhone16如期上市，今年1月故技重施，又把3C產品上市跟「刪減、凍結預算」又再度被打臉，到底這種狼來了要被打臉多腫，已經沒人當一回事。

王鴻薇指出，NCC問題不只如此，今年2月NCC原本試圖新增審查費每案750元，也就是著名的750之亂，也引起國人震怒，不但影響到網購、送修都要被收費，而且還不會進行實質審查，只是一種規費，被痛批「巧立名目」亂收費用，也是因為民怨太大，才緩徵一年，未來收不收還是不清楚。

王鴻薇總結，任天堂Switch2的上市，除了說明政府機關說謊以及預算造謠的事實，更重要的是凸顯了這些政府機關情緒勒索國人背後，不管是人事案、預算案、巧立名目收錢，都是為了剝削人民，圖利自己人，如果再沒有人來制衡這樣的政府，把國家搞垮也只是遲早的事。