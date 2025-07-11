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台美關稅談判傳我擬放行萊劑值？蔣萬安強調「2原則必須堅持」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇在南京東路、吉林路口拜票時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇在南京東路、吉林路口拜票時受訪。記者楊正海／攝影

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，據傳我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊克多巴胺容許值比照國際標準。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，中央政府絕對不能犧牲人民食安、國民的健康，這是必須要堅持的原則。

川普本周陸續公布日本、南韓等22國的新對等關稅稅率，由於台灣未列入首兩波名單，遭質疑是台美談判卡關，其中我國對美豬、美牛的非關稅壁壘，以及萊豬的萊克多巴胺殘留值等，都是談判卡關的原因之一。

蔣萬安上午陪立委王鴻薇在南京東路、吉林路口拜票，針對萊劑，蔣萬安受訪時說，因為現在都還不清楚中央政府跟美方談判過程，希望政府能夠談到對台灣最有利的條件。

王鴻薇受訪也表示，一直非常擔心這次美國貿易戰中，不只關稅稅率，更擔心的是否犧牲農民的權益，以及犧牲全體民眾的食安，現在果不其然，看起來賴政府要把全體老百姓食安，也拿到談判桌，她強調，希望談到比較好的條件、比較好的稅率，但是不應該把全體民眾食安，拿到談判桌交換。

國民黨立委王鴻薇上午在南京東路、吉林路口拜票時受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委王鴻薇上午在南京東路、吉林路口拜票時受訪。記者楊正海／攝影
為反惡罷，台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇在南京東路、吉林路口拜票。記者楊正海／攝影
為反惡罷，台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇在南京東路、吉林路口拜票。記者楊正海／攝影

關稅 蔣萬安 萊劑 美豬 稅率 川普

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