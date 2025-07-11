【重磅快評】柯建銘打雜質 賴清德不會讓大法官隱士獨居

司法院長被提名人蔡秋明在立法院審查會上說，司法院不是總統的司法局，憲法法庭仍能維持獨立審判空間。蔡秋明的認知，和許多人的司法認知有很大距離。如果聽聽民進黨立院黨團總召柯建銘預告，大罷免後將以《刑法》第100條繼續追殺藍委，民眾會相信蔡秋明或柯建銘？

說司法院變成總統的司法局，恐怕還是抬舉了司法院；在許多民眾眼裡，司法院已幾乎淪為民進黨的附隨組織。前總統蔡英文把大法官叫到官邸訓斥，賴清德總統也公開指導憲法判決。蔡英文不敢明推的廢死法案，由憲法法庭用釋憲代替立法；賴清德擋不住的國會法案，由大法官出面沒收。

蔡政府已把立法院馴化為行政院立法局，雙少數的賴政府上台後，情勢丕變，立法院收回橡皮圖章，於是賴清德總統用青鳥、覆議、罷免和釋憲，抵抗立院代表的多數民意。其中，司法院的角色，就是扮演總統的司法局；憲法法庭的任務，就是捍衛民進黨政權，守住賴政府最後一道防線。

柯建銘預告大罷免後繼續追殺藍委，「死罪可免，活罪難逃」。那種口氣，就像當初在宣告「大罷免大成功」、宣布大罷免投票日，甚至預告賴清德罷免大登場一樣，很有把握；也像在指揮司法——不論是關說司法，還是指導檢警調辦案，抑或是指導法官寫判決書，儼然已成老柯的政治日常。

柯建銘要搞思想戒嚴、《刑法》100條復辟，讓朝野譁然，民進黨中央和綠委紛紛緩頰或切割；不是說民主不走回頭路，就是說柯建銘口誤，甚至指責在野刻意渲染。

但是，如果柯建銘是要在大罷免後，進一步為賴清德更徹底地「打掉雜質」呢？

聽了賴清德的「團結十講」，並且比對過去談話，外界才發現，「打掉雜質」是賴清德長期堅持的政治信念，多年不改其志；這也完全符合賴清德執拗的政治性格。民進黨說，民主不走回頭路，但賴清德要的是「更大的民主」。打掉雜質，正是「更大的民主」的實踐；思想戒嚴，可以讓打雜質更全面徹底。

憲法是人民權利的保障書，但當「打掉雜質」與「更大的民主」侵犯人民權利時，人民能夠在法庭上得到司法的保護嗎？大法官能夠抗拒權力、捍衛憲法、保障人民權利嗎？如果以蔡秋明對賴總統看法不願表達贊成與否，甚至自嘲過著隱士獨居生活而迴避評論來看，不太樂觀。

賴清德可以指導大法官寫憲法判決，柯建銘用《刑法》100條指揮司法，不足為奇，何況有大法官為賴清德守最後一線；至於那些過著隱士獨居生活的大法官，也都會被賴清德叫出來的。