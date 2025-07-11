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遭疑交往陸女被滲透 曹興誠自防衛韌性委員會顧問名單消失

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片
原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片

原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失。曾經向國安局檢舉曹興誠疑遭紅色勢力直滲總統府的國民黨智庫副執行長凌濤說，賴總統此時解除曹興誠顧問職，是不是國安局在調查後發現，共諜又再次出沒？

賴總統在去年成立全社會防衛韌性委員會，當時並聘任國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄、曹興誠以及中國佛教會淨耀法師等4人擔任顧問。不過，曹興誠在今年2月間被爆交往陸籍女子，甚至被公布多張親密照；當時國民黨就質疑表示，曹興誠疑似遭到紅色勢力滲透，呼籲賴總統，解除曹興誠的顧問職務。

總統府副秘書長張惇涵3月間接受專訪時表示，政府並未取消或解聘曹興誠的「全社會防衛韌性」顧問職務，且曹興誠並非政治人物，長年對國家安全與防衛韌性投入甚多，擔任顧問提供政府意見，並無執行職權，因此外界的攻擊與抹黑實屬不當。但從總統府官網可以發現，曹興誠及淨耀法師已經不在全社會防衛韌性委員會顧問名單之中。

凌濤質疑，此時將曹興誠移除全社會防衛韌性委員會顧問名單，是不是國安局在調查之後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？

凌濤說，賴總統在國家多個重要職務，擺置錯誤的人，如今立法院正在討論國土韌性1500億元，難道是因為發現曹興誠所主導的國土韌性計畫根本窒礙難行，在漢光演習實施之後，發現不符實際操作？美方要求國防預算提高，國民黨提高軍費3.5%，增強我國國防準備，比民進黨更積極，如今陣前撤換曹興誠，連美方也針對該計畫打上問號？

凌濤提醒，一場大罷免、「護國大繞境」、護台論基礎恐怕隨著曹興誠遭到撤換而瓦解，賴清德也無法提前切割曹興誠，台灣因大罷免耗損的國力，統統必須咎責到總統身上。

原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖擷自總統府官網
原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已經從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖擷自總統府官網

曹興誠 國民黨 國安局 凌濤

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