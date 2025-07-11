俞大㵢：台美談判導向貿易、投資、科技合作 助阻中獲高端科技

美國川普政府陸續寄出關稅通知函，不過尚未公布對台的關稅稅率，我駐美代表俞大㵢10日表示，台灣在科技產業和人工智慧（AI）發展上是美國「完美的夥伴」，並認為台美貿易談判會走向有成效、多產的貿易合作；俞大㵢也呼籲說，美國應該強化美國在印太地區的影響力，畢竟中國大陸是美國最立即的對手。

台美關稅談判如火如荼，行政院副院長鄭麗君日前率談判團隊赴華府，與美國貿易代表署（USTR）展開第三輪實體磋商。

俞大㵢10日接受美國媒體節目「戰情室」（War Room）主持人巴農（Steve Bannon）專訪，闡述台灣致力提升自我防衛能力、台灣非屬中華人民共和國一部分及台灣何以對美國重要等議題。

俞大㵢在節目中指出，中國對台軍演已經成為為潛在衝突的練習，並持續透過脅迫、滲透等手段來影響台灣，並以中國日前宣布，啟用M503航道來銜接W121航道為例。

俞大㵢也說，中國企圖錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，誆稱台灣隸屬於中華人民共和國一部分，惟中華人民共和國從未統治過台灣；俞大㵢也說，美國應該重視印太地區，強化美國在印太的影響力，尤其中國是美國最立即的對手。

此外，面對即將到來的AI未來，俞大㵢說，台灣和美國是完美的夥伴，就像現在美國設計晶片，由台灣生產製造；俞大㵢說，台積電日前也宣布投資美國，總投資額達1650億美元。

俞大㵢也說，台灣生產全球超過9成高階晶片，如果台海發生戰爭或衝突，將對全球經濟造成嚴重後果，也關乎我們重視的自由及民主理念。

俞大㵢也在節目上說，台灣目前還沒有收到關稅通知函，但認為台美的貿易談判將會導向有成效、多產的貿易、投資和科技合作，也有助於出口管制，防止中國取得高端科技。