巧合！郭力恆辭世 追訴他的檢察官蔡秋明獲提名司法院長

尹清楓命案的重要關係人之一，且因涉入獵雷艦軍購弊案而被判刑繫獄達20年的海軍前上校郭力恆，日前因為癌症病逝，享壽73歲。有人形容與尹案有關的人一一辭世，真相可能石沉大海。

法界則熱議，郭力恆除因捲入尹清楓命案，在命案發生之初就遭軍法羈押、審判，後來更因檢調從瑞士帶回的軍火商汪傳浦家族帳戶資料，郭又被起訴收受軍火商汪傳浦賄賂，當初起訴他與汪傳浦的檢察官，正是獲賴清德總統提名、正經歷立法院審查的司法院長人選蔡秋明，二審認定他與汪傳浦是共犯的審判長則是副院長被提名人蘇素娥。10日郭力恆死訊傳出，法界人士紛紛熱議時間點的巧合。

海軍總部武獲室執行長尹清楓自1993年12月9日被發現遭謀殺，時任武獲室整後組上校組長的郭力恆，在8天之後被捕，軍方查獲他在經手的多項採購案中，收受軍火商賄賂，遭軍事法院判處無期徒刑。

陳水扁2000年當選總統後不久，由當時的檢察總長盧仁發成立特調小組，針對尹清楓命案及拉法葉艦、獵雷艦採購弊案重啟調查，特調小組成員當時包括高檢署檢察官洪威華、郭文東、台北地檢署主任檢察官羅榮乾、朱兆民等人協同偵辦。陳水扁當時宣稱「不惜動搖國本，也要查辦到底」。

特調小組歷經11個月的調查，時任北檢主任檢察官朱兆民起訴的軍官雷學明、姚能君、程志波等人，期間曾發生原本擔任台北地檢署檢察長黃世銘認為證據不足、難以起訴，後來黃世銘遭拔官、改調最高檢察署檢察官：更換北檢檢察長後，特調小組才起訴雷學明等人，但雷學明等人纏訟多年，後來都被判無罪確定。

特調小組初始成員並沒有蔡秋明，這也是蔡秋明在立法院審查會中澄清，雷學明等人並非是他起訴，因為當時他還未加入特調小組，他主要經手的是後來追訴汪傳浦與郭力恆部分。

蔡秋明因外語能力受長官肯定，在雷學明等人被起訴後才加入特調小組，主要負責國際司法互助，追查軍購海外佣金流向，他取得瑞士的法院同意，把凍結汪傳浦帳戶資料帶回台灣，也從帳戶中的資金流向，查出汪傳浦曾給付鉅額款項到郭力恆以其兄長郭問天名義在瑞士開立的帳戶。

2006年，檢方依據瑞士帶回的資料，認定汪傳浦夫婦涉嫌收取法國湯姆笙公司不法回扣佣金、孳息共6億3000多萬美元，約新台幣210億元，依貪汙治罪條例罪嫌將汪傳浦、葉秀貞夫婦、四名子女共六人起訴。同案也依貪瀆、洗錢等罪，起訴涉嫌收受汪傳浦賄款的郭力恆、協助洗錢的郭問天。

郭力恆兄弟後來簽署授權書，同意將在瑞士帳戶內款項全數匯回台灣，包括汪傳浦匯給他的1700多萬加上孳息與投資，將近3500萬美元，都匯回特調小組指定帳戶。加上二審認定郭力恆與汪傳浦是共犯關係，讓特調小組得以持我國法院判決向瑞士法院要求將原本凍結的汪家帳戶的不法所得匯回台灣。

換句話說，蔡秋明與蘇素娥兩人都曾與郭力恆在司法偵、審過程中交手，也是讓政府得以從瑞士取回超過新台幣10億元回扣款的關鍵人物：兩人分別獲提名為司法院院長、副院長，9日才結束在立法院的審查會，隔天就傳出郭力恆死訊，讓法界不少人士直呼：時間點也太巧。