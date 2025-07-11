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傻眼媒體又報偵查內容 柯文哲批北檢「唾面自乾」
台北地方法院審理京華城容積率弊案，民眾黨前主席柯文哲昨再轟檢察官，指鏡新聞一而再再而三出現檢察官才有的資料，批「台北地檢署已到唾面自乾的程度」，對台灣司法造成極大傷害。
另威京集團主席沈慶京聲請具保停押，法官審查書面資料認有必要，開出交保金額不能低於一億元、須併人頭保證及電子監控三個「假設條件」，律師蘇振文與住院中的沈溝通後，不同意法官提的條件，合議庭最快今天決定沈是否交保。
法官昨勘驗專家學者諮詢會議、都委會第七七五會議、專案小組會議等錄音光碟，查證京華城容積上修程序，柯文哲庭審結束前，再轟檢察官重話。
柯說，京華城案對台灣司法傷害太大，已很久沒出現的鏡新聞，在台北市前副市長彭振聲太太輕生引起輿論反彈後，上周又出來「圍事」。相關資料在檢察官手中、沒出現在法庭裡，卻一而再再而三出現。
他說檢方聲請勘驗光碟是在藉媒體操作，所有公務員作證都「打臉」檢察官；以常識來講，一個案子要經過各種會前會，怎麼可能一堆公務員明知違法還一路通過？
檢察官表示，勘驗結果證明京華城改建非都市更新，而是自行拆除建案，容獎公益性、對價性均不足。
沈慶京去年十二月廿六日起訴兩度以四千萬、一億元交保，經檢方抗告又羈押迄今，律師昨再為沈聲請具保停押。
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