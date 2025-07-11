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撥補台電放行？朱立倫急滅火定調「寸步不讓」

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁黃婉婷蔡晉宇／台北報導
政院推出關稅特別條例，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元，民進黨團稱若藍營要闖關普發現金將反對到底。記者侯永全／攝影
政院推出關稅特別條例，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元，民進黨團稱若藍營要闖關普發現金將反對到底。記者侯永全／攝影

美國對等關稅風暴來襲，政院推出四一○○億元關稅特別條例因應，國民黨立院黨團主張普發現金，原訂今天院會力拚三讀闖關，但前天傳出國民黨擬放行台電千億撥補案後引發黨內反彈，國民黨主席朱立倫昨緊急滅火定調「寸步不讓」；藍營也為此研擬四套劇本，將於今黨團大會討論後拍板定案。

據了解，國民黨團昨天沙盤推演四套劇本，一為行政院四一○○億預算再增加普發現金，共六四○○億元；二為擱置台電一千億，為五四○○億元；三為原本的國民黨團版本四一○○億元，但刪除國土韌性與台電千億；四為今天不處理。

普發現金 民進黨團反對到底

對於特別條例闖關，國民黨團書記長王鴻薇表示，當然是希望特別條例能通過，但通過的時間點與內容，有待今天黨團大會討論。民進黨團幹事長吳思瑤批評，這根本就是舉債救國民黨立委的大罷免，若藍營今天要闖關普發現金案，民進黨團將反對到底。

拒撥補台電 民眾黨立場未變

據了解，民眾黨團未堅持今天一定要通過特別條例，但主張支持自家版本。民眾黨團副總召張啓楷昨天表示，院會議程仍須經過黨團會議討論，民眾黨團主張全民普發現金六千元、拒絕撥補台電一千億元，立場未有改變。

為因應美國關稅衝擊，行政院提出四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。國民黨主席朱立倫前天對綠營喊話「各退一步」，藍營也隨即傳出擬放行國土安全韌性一五○○億、台電一千億，再增加普發現金二三○○億元，總計規模達六四○○億元。

傳「各退一步」國民黨內炸鍋

「各退一步」消息傳出後引發黨內炸鍋，朱立倫昨出席反惡罷活動前受訪強調，國民黨對台電補助的立場從來沒有改變，他們一貫主張就是行政院要徹底檢討錯誤的能源政策，也要承諾絕對不會漲電價，「現在什麼都沒有做，談都不用談」。

國民黨中央昨下午也在內部群組廣傳四點聲明，一為立法院討論的是特別條例不是特別預算，任何預算金額不會在今天討論或表決；二為反對台電撥補立場不變；三為堅持全民普發現金一萬元；四為國民黨關注美國關稅戰下對中小企業與民眾的衝擊。

卓揆：若普發現金就須舉債

對於國民黨擬於今日闖關普發現金案，行政院打出天災牌。行政院長卓榮泰昨表示，若要普發現金就須舉債，在治理國家上是矛盾的，尤其是台灣遭遇重大風災，有餘裕應先協助受災農漁民及產業。

至於撥補台電千億案，行政院發言人李慧芝說，撥補主要是彌補台電配合政府政策緩漲民生及產業電價而造成四二○○億元的累計虧損，同時也是賴清德總統及卓揆收集到第一線產業界的期盼，希望透過維持穩定的電價，因應可能面臨的關稅政策。

關稅戰 關稅 賴清德 能源政策 朱立倫 張啓楷 對等關稅 大罷免 吳思瑤 台電

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