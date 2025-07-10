卓揆：主權基金尚在初步階段 凝聚高度共識後逐步推動

行政院長卓榮泰10日接見「世界臺灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」一行時表示，台商是政府和各僑居地之間重要的聯繫橋梁與管道，賴清德總統與他皆相當重視台商朋友的意見。對於主權基金，卓表示，目前相關討論尚在初步階段，賴總統希望行政院能進行更深入的討論，未來將在取得國內高度共識與信任後逐步推動。

卓榮泰感謝全球台商團體近年來配合當地社會民情，舉辦各式各樣的「台灣日」、「台灣祭」活動，例如：7月5日「法國台灣商會」舉辦「台灣日」園遊會；在座陳五福僑務委員，同時也是「亞洲臺灣商會聯合總會」總會長，近年結合東京台商力量，舉辦「東京鐵塔台灣祭」活動，廣受當地日本人與臺灣僑胞的歡迎；此外，近年美國各地的臺灣商會也積極與大聯盟球隊合作，在美國職棒球場舉辦「台灣日」活動，展現臺灣經濟與棒球的實力。

卓榮泰提到，政府正積極發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，都是現今高科技領域重要的一環，而臺灣擁有世界先進的製造能力，以及良好的國家財政結構，兩項優勢相互結合，不僅可以促使更多國內廠商投入研發，更能吸引國外大廠加碼投資臺灣。政府也期待臺灣企業能夠以「臺灣+1」方式根留臺灣，並至全世界做長遠布局，實現總統「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」目標。此外，政府將在新的年度加強發展「無人載具」與「智慧機器人」，讓位處地緣政治最前線的臺灣有能力防衛自身安全，並在「紅色供應鏈」之外，打造出一條屬於全世界自由民主陣營的「民主供應鏈」。

卓榮泰進一步指出，政府將推出「AI新十大建設推動方案」，涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向，這是未來人類的重大工程，將澈底改變國人未來的生活環境，成為新的護國神山，讓臺灣不僅與世界接軌，更能在AI領域上掌握契機、領先世界。卓院長期盼上述方案推出後，海內、外同胞有志一同，共同關心及參與，並將海外各種人才、技術、資金帶回國內，強化國家的力量。

卓榮泰提到，為因應美國提出的新關稅貿易政策，並盱衡整體國際情勢，行政院提出4,100億元《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，並已送至立法院審議，而立法院對此特別條例意見紛雜，近來又有若干變化，尚未能獲知最終結果，但政府始終立場如一，就是運用前年度歲計賸餘來強化對產業、民生及國家安全韌性的支持，用在國家、人民、社會及產業最需要的地方。

至於在野黨所提普發現金一事，卓榮泰表示，由於所需預算規模龐大，恐將透過舉債方式普發現金，這不論套用在每個家庭收支分配、公司經營或國家治理都自相矛盾，一般不會用舉債方式發放現金給所有家人、員工及國人，尤其臺灣遭遇丹娜絲颱風侵襲，南部地區農作物及農業設施嚴重受損，如有餘力，應運用更大力量協助受災民眾、農民及產業，而非採取普發現金方式，希望國會能夠支持與認同此一論點，並儘速通過特別條例。

談及主權基金設置一事，卓榮泰指出，依照臺灣目前科技能力及國家財政能力，政府有機會積極討論未來主權基金如何設置、規模多大、財源何來、如何管理等議題，進而朝向透明化發展，讓全民參與，投資標的也包括國內、外資產。而目前相關討論尚在初步階段，賴總統希望行政院能進行更深入的討論，將持續借鏡挪威、新加坡、韓國等成功範例，也歡迎與會先進提供寶貴經驗與意見，以減少摸索時間，未來將在取得國內高度共識與信任後逐步推動。

隨後，世界臺灣商會聯合總會總會長吳光宜致詞時表示，該總會長期致力於搭建溝通橋梁，促進臺商企業彼此聯繫及合作。吳光宜讚賞臺灣作為亞太地區經濟體，擁有堅實的產業基礎與創新能量，並以開放、多元及高效率的經商環境著稱，期盼能與臺灣政府在數位轉型、綠色能源、智慧製造等方面共同合作。

吳光宜表示，該總會也致力於世界各地人道關懷工作，與當地政府及社區建立緊密關係，提升臺灣政府國際能見度，並持續舉辦專題演講及論壇，增進台商對各地投資環境的瞭解，促進投資機會。吳光宜提到，臺灣正邁向永續及高科技未來，世界臺灣商會聯合總會樂意成為推動政府及民間企業交流的重要平臺，攜手與臺灣政府開創互利共贏的新局面。