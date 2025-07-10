陷惡意螺旋…誰因私利要北京拒絕蔡英文就職演說 李大維：不必對號入座

國安會前秘書長李大維在新書「和光同塵」透露，中國大陸對前總統蔡英文2016年就職演說第一時間的反應正面，遭我方數位前政治人物基於私利，電告北京當局不應接受，導致對岸態度丕變，讓兩岸關係陷入惡意螺旋；這所謂「基於私利的數位前政治人物」是誰引發揣測，李大維今接受廣播專訪表示，不必對號入座，他寫出來只為記錄，已經9年過去，現在討論是誰沒意思。

李大維回憶2016年5月20日那一天，他說，當時任蔡總統發表完就職演說後，第一時間聽說對岸持正面反應，「到了下午5點鐘後就變了。」

李大維在書中表示，以事後之明角度來看，兩岸內部仍有不同意見，時機尚未成熟，讓原本尚有些許空間的機會之窗，後來演變為惡意螺旋；因北京當局並未給予蔡總統就職演說正面評價，加上世局、政治、軍事和經濟結構性變化，兩岸關係也不如過去8年熱絡。

李大維在專訪說，一位美方退休情報官員作為老友2023年來訪，透露從美方的角度看這是一次「失去的機會，我當時也是這樣感覺。」

被問到這是不是自己人扯自己人後腿，給某政黨穿小鞋，李大維說，2016年就有類似的說法，這實在不是新聞，他寫這段完全沒想到要拿出來炒，只是把認為重要的片段忠實地記錄下來。

李大維表示，不必對號入座，這已經是9年前的事，現在討論沒太多意思。

對於未來的兩岸關係及國際挑戰，李大維說，現在的局勢非常辛苦，很多事情都是非典型，包含美國總統川普就是一位非典型的國家領導人；對台灣來說，兩岸關係好當然是最好，但目前似乎看不到這樣的契機，且處理對外關係，就如同兩人跳探戈，一廂情願也沒用。