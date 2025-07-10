通姦除罪後還可能合法化？ 鄭純惠：看社會變遷誰都不敢說

立法院全院委員會今審查大法官人事案，國民黨立委翁曉玲關注有關通姦除罪化議題，憂心未來通姦不只除罪，還可能合法化。大法官被提名人鄭純惠表示，目前情況就是由民事訴訟來處理，至於未來是否變成合法化，要看社會變遷有沒有可能走到那一步，誰都不敢說。

翁曉玲表示，大法官解釋往往對社會帶來的巨大衝擊，過去一些解釋也引發爭議，讓民眾認為大法官活在雲端，想請教鄭純惠對大法官解釋的看法。鄭回應，大法官解釋憲法要忠於憲法，不能帶有自我價值，所以憲法架構的價值體系就是解釋的依據，也有可能隨著時代變遷有不一樣解釋內容，這就要參考社會共識；至於多數決部分，要特別留意少數族群的部分。

翁曉玲提到釋字第791號，宣告刑法通姦罪侵犯個人性自主權而違憲，所以現無通姦罪，最近也可以看到地方法院判決依循大法官解釋，在民事相關案子否定配偶權存在。

鄭純惠認為，這應該是少數的見解，多數還是認為配偶權裡的忠誠義務也算是民意權保障之一；大法官認為通姦違背性忠誠義務，處罰不應該用刑法手段，而他並沒有否認說配偶間要負這樣的義務，目前情況就是由民事訴訟來處理，受侵害時是可以請求損害賠償，某程度下也能成為離婚事由。

翁曉玲指出，其實台灣多數民意是反對通姦罪的，可是大法官在多次憲法判決上違反多數民意，包含通姦罪宣告違憲，引發社會討論，並影響法院實務判決，如此見解恐讓婚姻制度保障愈來愈式微，讓通姦行為從有罪變除罪，未來有一天可能合法化，配偶出軌也得不到任何賠償？

鄭純惠回應，地院見解還是要受到審級制度的檢視，原則上還是要看最高法院見解，社會變遷有沒有可能走到那一步，誰都不敢說；至於釋字第791號有無機會修正或改變，則要看具體情況。