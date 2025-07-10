快訊

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬元

川普關稅大刀不留情…日本苦吞25%稅率 商界大老怒批政府「誤判」

特別條例11日拚闖關？經濟部籲立院支持「千億撥補台電」

中央社／ 台北10日電
國民黨未同意特別預算撥補台電千億，經濟部表示，8大工商團體日前已發出聯合聲明呼籲立法院支持撥補，協助產業度過關稅挑戰。圖／聯合報系資料照片
國民黨未同意特別預算撥補台電千億，經濟部表示，8大工商團體日前已發出聯合聲明呼籲立法院支持撥補，協助產業度過關稅挑戰。圖／聯合報系資料照片

國民黨未同意特別預算撥補台電千億，經濟部表示，8大工商團體日前已發出聯合聲明呼籲立法院支持撥補，協助產業度過關稅挑戰；若立院最後同意撥補，也不應強加3年不漲電價的附帶決議，破壞現行獨立的電價審議機制。

傳出國民黨立法院黨團可能明天力拚特別條例草案完成三讀，除主張要加上新台幣2300億元普發現金，也傳出不再阻擋國土韌性、撥補台電千億元，但要求台電獲得補助後3年內不得調漲電價。不過，國民黨主席朱立倫今天說，撥補台電預算的立場從未改變；談都不用談，寸步不讓，絕無改變。

經濟部能源署透過新聞稿指出，因應近年俄烏戰爭致燃料價格飆漲，台電承擔減緩通膨的政策任務，以照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力角度出發，和緩調整電價，近3年吸收民生、工業電價成本達6000億元，至今累積超過4500億元虧損。

能源署表示，政府藉由特別預算撥補台電1000億元，將用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，並確保電力基礎設施更新與供電穩定。

能源署指出，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護，才能強化電力韌性，此次颱風丹娜絲強襲台灣，嚴重衝擊電力設施，全台電桿倒斷近2500支，電網設施重建更是需要經費挹注。

針對立委提出補助千億須附帶決議凍漲電價，能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，呼籲電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。

能源署表示，每當風災過後，常有電桿倒塌、鐵塔斷裂等災情，影響民眾的用電。為了盡快讓所有家戶重現光明，台電人員永遠第一時間衝向前線在風雨中搶修，盼請國會支持通過政府編列預算撥補台電，健全台電財務，達成穩定物價與供電穩定目標。

電價 國民黨 台電

延伸閱讀

「談都不用談」 朱立倫強調台電千億補助寸步不讓：絕無改變

國民黨：反對台電撥補立場不變 普發現金政府勿當理由伯

政院為台電員工請命爭取預算支持 藍批：還在情勒人民

撥補台電千億是過譯 藍澄清：絕不退讓

相關新聞

陷惡意螺旋…誰因私利要北京拒絕蔡英文就職演說 李大維：不必對號入座

國安會前秘書長李大維在新書「和光同塵」透露，中國大陸對前總統蔡英文2016年就職演說第一時間的反應正面，遭我方數位前政治...

「談都不用談」 朱立倫強調台電千億補助寸步不讓：絕無改變

傳出國民黨擬在特別條例放行台電千億撥補，引發基層炸鍋。國民黨主席朱立倫今重申，對於台電千億補助的立場沒有改變，「談都不用...

鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了

美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，行政院透露台美雙方肯認談判持續推進，正洽約下一輪實體談判時間。由於行政院副院長...

蔡英文2016開始背書？藍質疑屏東光電背後綠油油 蔡辦說話了

國民黨昨質疑，離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司是「綠友友」，浮動式光電背書從2016年蔡英文當選總統前開始。蔡...

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

台美關稅談判尚無具體進度，國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻有時間與崇越副董事長賴杉桂見面；他質疑，今年台灣才對華為、中芯實施禁令，而崇越曾被爆協助華為設計晶片，難道郭智輝與崇越副董密會，是幫處理禁令的危機？

通姦除罪後還可能合法化？ 鄭純惠：看社會變遷誰都不敢說

立法院全院委員會今審查大法官人事案，國民黨立委翁曉玲關注有關通姦除罪化議題，憂心未來通姦不只除罪，還可能合法化。大法官被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。