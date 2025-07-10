特別條例11日拚闖關？經濟部籲立院支持「千億撥補台電」

國民黨未同意特別預算撥補台電千億，經濟部表示，8大工商團體日前已發出聯合聲明呼籲立法院支持撥補，協助產業度過關稅挑戰；若立院最後同意撥補，也不應強加3年不漲電價的附帶決議，破壞現行獨立的電價審議機制。

傳出國民黨立法院黨團可能明天力拚特別條例草案完成三讀，除主張要加上新台幣2300億元普發現金，也傳出不再阻擋國土韌性、撥補台電千億元，但要求台電獲得補助後3年內不得調漲電價。不過，國民黨主席朱立倫今天說，撥補台電預算的立場從未改變；談都不用談，寸步不讓，絕無改變。

經濟部能源署透過新聞稿指出，因應近年俄烏戰爭致燃料價格飆漲，台電承擔減緩通膨的政策任務，以照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力角度出發，和緩調整電價，近3年吸收民生、工業電價成本達6000億元，至今累積超過4500億元虧損。

能源署表示，政府藉由特別預算撥補台電1000億元，將用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，並確保電力基礎設施更新與供電穩定。

能源署指出，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護，才能強化電力韌性，此次颱風丹娜絲強襲台灣，嚴重衝擊電力設施，全台電桿倒斷近2500支，電網設施重建更是需要經費挹注。

針對立委提出補助千億須附帶決議凍漲電價，能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，呼籲電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。

能源署表示，每當風災過後，常有電桿倒塌、鐵塔斷裂等災情，影響民眾的用電。為了盡快讓所有家戶重現光明，台電人員永遠第一時間衝向前線在風雨中搶修，盼請國會支持通過政府編列預算撥補台電，健全台電財務，達成穩定物價與供電穩定目標。