荷媒專訪 林佳龍：台灣採靈活外交策略深化實質合作

外交部長林佳龍接受荷蘭媒體「新右派」專訪指出，台灣採用靈活的外交策略深化與理念相近國的實質合作，且強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力，更建立於國家認同。

外交部長林佳龍接受荷蘭媒體「新右派」（NieuwRechts）專訪，4日以「台灣外交部長揭示荷蘭可自台灣外交政策學習之處」（Taiwanese minister reveals whatthe Netherlands can do learning Taiwanese foreign policy）為題刊出。

林佳龍於專訪中表示，面對中國持續施壓，台灣無法與多數國家建立正式外交關係，因而採取創新、靈活且目標明確的外交策略；加強與理念相近國家合作對維持台灣地位至關重要，台灣將「價值外交」與「經濟外交」相互結合，打造更堅實的全球同盟基礎。

林佳龍指出，台灣強調維護自身的民主與法治體制，以因應來自中國的系統性威脅，包括網路攻擊、假訊息、軍事威嚇與操弄手段影響台灣社會。中國長期濫用聯大第2758號決議來模糊台灣的國際地位，台灣長期努力對抗這項錯誤詮釋，並感謝G7與歐洲議會明確發聲，對台灣極具鼓舞意義。

林佳龍提到，台灣可汲取歐洲應對俄烏戰爭的經驗，持續提升整體社會韌性。只有民主國家彼此攜手合作，方能共同抵禦威權政權對社會的威脅，此這也是台灣積極與歐洲建立堅實關係的原因。

林佳龍說，台灣持續推動與歐洲理念相近國家的實質合作，以捷克為例，雙方不僅共享民主價值，也攜手推動經濟發展。台積電於德國德勒斯登投資有助擴展半導體供應鏈延伸至更多國家，鴻海在法國布局先進封裝產業，有助台法深化並加值彼此的關係。

林佳龍強調，強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力，更建立於國家認同。台灣今年推動「歐洲台灣文化年」，將台灣文化帶到布拉格及巴黎等歐洲城市，也向歐洲民眾推廣音樂劇「熱蘭遮」等藝文表演，盼促進台歐之間的理解和親近。

該報導提到，台灣證明外交政策不僅止於道德勸說或外交禮儀，更關乎長遠戰略規劃、堅定的路線及保障國家利益，只有明確建立政策優先順序才能達到這個目標，而台灣外交政策可作為荷蘭的榜樣。