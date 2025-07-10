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荷媒訪問林佳龍 讚台灣外交政策可為荷蘭借鏡

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。報系資料照／記者許正宏攝影

外交部長林佳龍日前接受荷蘭媒體《新右派》（NieuwRechts）訪問，針對台灣外交政策的核心理念與實踐經驗，分享台灣如何透過靈活創新策略深化與民主國家的實質合作，強化國際能見度與經貿夥伴關係，《新右派》並讚許台灣兼顧長遠戰略規劃、路線堅定並保障本國利益的外交政策可供荷蘭借鑑。

《新右派》於7月4日以〈台灣外交部長揭示荷蘭可自台灣外交政策學習之處〉（Taiwanese minister reveals what the Netherlands can do learning Taiwanese foreign policy）為題刊出訪談報導。

林佳龍表示，面對中國大陸持續施壓，台灣無法與多數國家建立正式外交關係，因而採取創新、靈活且目標明確的外交策略，核心在於與理念相近的民主國家建立同盟關係，並深化投資互惠合作。林佳龍強調，「在國際格局快速變動下，加強與理念相近國家合作對維持我國地位至關重要，台灣將『價值外交』與『經濟外交』相互結合，打造更堅實的全球同盟基礎。」

林佳龍指出，台灣在外交戰略上也強調維護自身的民主與法治體制，以因應來自中國大陸的系統性威脅，包括網路攻擊、假訊息、軍事威嚇與操弄手段影響台灣社會，呼籲攜手合作保護民主體制。林佳龍也提到，中國大陸長期濫用聯合國大會第 2758 號決議來模糊台灣的國際地位，台灣長期努力對抗這項錯誤詮釋，並感謝 G7 與歐洲議會明確發聲，反對中國大陸對該決議的錯誤詮釋，對台灣極具鼓舞意義。

林佳龍提到，台灣可汲取歐洲應對俄烏戰爭的經驗，持續提升整體社會韌性。他表示，只有民主國家彼此攜手合作，方能共同抵禦威權政權對社會的威脅，此這也是台灣積極與歐洲建立堅實關係的原因。林佳龍說，台灣持續推動與歐洲理念相近國家的實質合作，以捷克為例，雙方不僅共享民主價值，也攜手推動經濟發展。同時，台積電（2330）於德國德勒斯登投資有助擴展半導體供應鏈延伸至更多國家，鴻海（2317）在法國布局先進封裝產業，也有助台法深化並加值彼此的關係。

「一個強而有力的外交政策並非純粹來自軍事或經濟實力，更建立於國家認同。」林佳龍表示，台灣今年推動「歐洲台灣文化年」，將台灣文化帶到布拉格及巴黎等歐洲城市，並向歐洲民眾推廣如講述台灣歷史的音樂劇《熱蘭遮》等藝文表演，盼促進台歐之間的理解和親近。此外，也特別設計融合羅馬圓柱和台灣晶片意象的「歐洲台灣文化年」標誌，展現台灣融合傳統與創新並引領未來的意象。

報導最後指出，台灣證明外交政策不僅止於道德勸說或外交禮儀，更關乎長遠戰略規劃、堅定的路線及保障國家利益，只有明確建立政策優先順序才能達到這個目標，而台灣外交政策可作為荷蘭的榜樣。

林佳龍

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