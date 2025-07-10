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消防員殉職綠稱藍當初砍預算 劉世芳：經費有點不足

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳說，與消防員職業安全相關的預算凍刪情形，因南投竹山訓練中心較遙遠，國內旅費及水電被刪凍，礙於旅費不能流用，「事實上有一點點經費不足。」記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳說，與消防員職業安全相關的預算凍刪情形，因南投竹山訓練中心較遙遠，國內旅費及水電被刪凍，礙於旅費不能流用，「事實上有一點點經費不足。」記者張曼蘋／攝影

新北新店發生消防員搜救過程翻船意外，2名消防員殉職。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今稱藍委當初要砍消防署預算。內政部劉世芳說，與消防員職業安全相關的預算凍刪情形，因南投竹山訓練中心較遙遠，國內旅費及水電被刪凍，礙於旅費不能流用，「事實上有一點點經費不足。」

內政部今開部務會報會後記者會，消防署長蕭煥章被問及消防員殉職一事，說這4位受傷消防同仁，「每一位都有救生員訓練跟急流救生訓練合格」，具有消防救生的能量來面對氣候變遷，至於是哪個環節出問題，新北市跟內政的災害調查會去審慎評估。

蕭煥章表示，目前掌握到訓練能量有到位，裝備器材部分，新北也講說是符合救援需求，動態水域救生衣也都有達到標準，但事故地點跟火災發生閃燃、爆燃一樣危險，風險相當高。

劉世芳則說，這究竟是專業訓練上的問題，還是裝備設施，還是行政流程出狀況，不多做臆測，但去年立院通過消防法職安專章都有列入面向，專章有六個子法，6月1日也對外公布，也請地方縣市政府等設置消防專業職安委員會，目前會盤點是哪些出問題，但還要經過專業委員會認定，絕非一、兩人講了就算，才能跟社會大眾交代。

劉世芳話鋒一轉提及今年度相關預算問題，指出看到消防署回應刪減預算時，提到消防署訓練中心要教育訓練的部分，「這些也因為旅費有被刪，可能會有所不足」，水電費也是一樣，如仿激流訓練場、燃燒櫃訓練場都需要大量使用水電，再加上訓練中心位於南投竹山比較遙遠，調訓其他縣市政府消防員，還需要旅費，但旅費不能流用，「事實上有一點點經費不足。」

劉世芳指出，但還是非常感謝立院在去年底通過消防法職安專章，讓內政部可以有法令依據，來協助消防員做專業訓練跟救災，消防員職業安全是基於專業，跟一般的勞工職場不一樣。

根據內政部簡報指出，與消防員職業安全相關的預算凍刪情形，國內旅費原列預算數388.2萬元，刪減比例20%，通刪數77.6萬元，消防署訓練中心位於南投竹山，為消防署教育訓練單位，辦理各種消防與災害防救專業訓練（含水上水下及激流救生訓練）、消防特考班訓練及義消人員實火專業訓練等皆需赴南投受訓，預算編列不足，「將嚴重影響消防專業訓練業務推動。」

水電費部分，原列預算數2752.8萬元，刪減比例10%，通刪數275.3萬元，消防署訓練中心辦理各種火災搶救、急流救援等消防專業訓練，刪減預算恐造影響訓練量能，無法強化消防人員專業技能及救災能力。

根據內政部簡報指出，為消防署教育訓練單位，辦理各種消防與災害防救專業訓練、消防特考班訓練及義消人員實火專業訓練等皆需赴南投受訓，預算編列不足，「將嚴重影響消防專業訓練業務推動。」記者張曼蘋／攝影
根據內政部簡報指出，為消防署教育訓練單位，辦理各種消防與災害防救專業訓練、消防特考班訓練及義消人員實火專業訓練等皆需赴南投受訓，預算編列不足，「將嚴重影響消防專業訓練業務推動。」記者張曼蘋／攝影

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