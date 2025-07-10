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「談都不用談」 朱立倫強調台電千億補助寸步不讓：絕無改變

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今重申，對於台電千億補助的立場沒有改變，「談都不用談，寸步不讓，絕無改變。」記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今重申，對於台電千億補助的立場沒有改變，「談都不用談，寸步不讓，絕無改變。」記者鄭媁／攝影

傳出國民黨擬在特別條例放行台電千億撥補，引發基層炸鍋。國民黨主席朱立倫今重申，對於台電千億補助的立場沒有改變，「談都不用談，寸步不讓，絕無改變。」

朱立倫今傍晚出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。對於他昨天在中常會喊話各退一步，盼民進黨勿再阻擋普發現金

至於是否有條件放行台電千億撥補，朱立倫受訪表示，他昨天其實講得非常清楚，現在對全世界來講，最關切的是拚經濟，不管新加坡、韓國也好，每一國都在做，台灣用九百億來拚經濟絕對是太少了，應該要把普發現金跟韓國一樣，跟新加坡一樣，這樣就有3200億元，這是國民黨最起碼的要求，也希望為人民力拚到底。

朱立倫說，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，他希望大家各退一步，把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，就是如此而已，完全沒有針對台電補助這件事做討論。

朱立倫重申，國民黨對台電補助的立場從來沒有改變，他們一貫的主張就是行政院一定要徹底檢討錯誤的能源政策，也要承諾絕對不會漲電價，現在什麼都沒有做，談都不用談，根本沒有談到這些事情，所以我不知道這個謠言從何而來，更何況這兩天要討論的是特別條例，根本沒有談到特別預算的問題。

朱立倫 普發現金 國民黨 台電

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