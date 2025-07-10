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死刑存廢立場 鄭純惠：無違憲 廢死與否要民主程序解決

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人最高法院法官鄭純惠接受立委詢問。記者余承翰／攝影
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人最高法院法官鄭純惠接受立委詢問。記者余承翰／攝影

立法院全院委員會今審查大法官人事案。司法院大法官被提名人鄭純惠被問及對死刑存廢的立場，她表示，不管著眼於113年憲判8號對生命權的保障，或從國家刑罰權手段的憲法保留事項去探討，「死刑作為國家刑罰權的手段，是沒有違憲的，」因此，要不要廢除死刑，這是民主程序要去解決的。

國民黨立委徐欣瑩今詢問，鄭純惠對死刑存廢的立場，以及憲法法庭要求死刑判決「應經各級法院合議庭法官一致決」，是否認同這項設計？

鄭純惠表示，法官個人對死刑存廢的主觀想法並不重要，憲法的解釋是要依據客觀存在的價值體系，法官不會因個人價值的偏好去取代憲法價值，所以死刑存廢的問題是，大法官可不可能經由憲法解釋去廢除死刑。

鄭純惠表示，從目前憲法建構的價值體系，死刑是合憲還是違憲，她的結論是，不管從113憲判8號從生命權保障去著眼，或是其他大法官從國家刑罰權手段的憲法保留事項去探討，「死刑作為國家刑罰權的手段這一點，是沒有違憲的，」在沒有違憲的前提下，要不要廢除死刑，這是民主程序要去解決的。

至於各級法院合議庭一致決的設計，鄭純惠認為，這是程序上的問題，是不是需要一致決才合憲，這個論述是有點需要討論的；且一致決在現在的「法院組織法」和「刑事訴訟法」都是沒有的，大法官提出這樣可能大家會覺得很突兀，主要是辯論過程中，大家並無聚焦在這部分，以至於判決出來後，大家會覺得這部分沒有受到充分的辯論和討論。

徐欣瑩追問，如果她是大法官，是否會支持這項設計？鄭純惠表示，無法回答假設性問題。但審判範圍與程序保障是需要去討論的。

她也表示，就目前社會整體秩序和民意，還沒有達到廢除死刑的共識，她的前提是，被告與被害人的權益要受到尊重和兼顧，尤其是被害人家屬，無論他們是否願意原諒被告，這是他們的自主選擇權，大家都應該尊重。

憲法法庭 廢除死刑 大法官

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