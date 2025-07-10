舉債普發現金 卓榮泰：在治理國家上是矛盾的

國民黨立院黨團11日擬力拚三讀特別條例，並增加匡列2300億元用於普發現金。行政院長卓榮泰10日指出，若要增加大筆預算，透過舉債普發現金，「在治理國家上是矛盾的」，尤其台灣遭遇重大風災，若有餘力，應協助受災農民及產業，盼行政團隊的聲音能獲國會支持。

行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目標為支持產業、安定就業、照顧民生，強化國土韌性，預算規模高達4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅，支持企業，並納入撥補台電1000億元、強化國土安全韌性1500億元等。

傳出國民黨有意支持政院版規劃，並另外納入2300億元用於普發現金，整體預算規模上看6400億元；不過，國民黨智庫副執行長凌濤今天說，國民黨堅持普發現金，且對於撥補台電1000億元部分「寸步不讓」。

卓榮泰今天接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」致詞時提到，目前特別條例尚在國會審查，但意見相當複雜，最近又有一些變化，不知道結果如何，但政府立場始終如一，要用過去幾年國家累積的財政盈餘，用於人民、社會及產業最需要的地方。

卓榮泰認為，如果要再增加相關大筆預算，必須舉債用來普發現金，「我認為在治理國家上面是矛盾的，每個家庭也應該是矛盾的，每一個產業、公司也應該是矛盾的，舉債之後發放給所有家人、員工或國人，這個是矛盾的」。

卓榮泰認為，尤其台灣遭遇重大風災，若有餘力，應用更大力量協助受災農民及產業，希望行政團隊的聲音能得到國會支持跟認同，也盼與會者發揮社會影響力，能藉此影響周邊的國會議員，使其真正站在國家整體安全發展的立場，支持4100億元強化安全韌性特別條例。

此外，卓榮泰會中也提及主權基金議題，他說，以台灣科技能力、財政能力，有機會積極討論如何設置、規模多大、財源何來、如何管理，使其透明讓全民參與，目前還在討論與萌芽階段，但國際上都有成功案例，足以借鏡，但想做仍要一步一步來，並取得國內高度信任，總統也希望政院深入討論，歡迎各界提供寶貴經驗。