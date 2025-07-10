快訊

泰山告街口返還36億投資款贏了 法院准許假執行…但今下午這原因查封未果

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨：反對台電撥補立場不變 普發現金政府勿當理由伯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴政府宣稱，普發現金1萬元會有「舉債問題」。記者侯永全／攝影
賴政府宣稱，普發現金1萬元會有「舉債問題」。記者侯永全／攝影

傳出國民黨擬放行台電千億撥補，引發基層炸鍋。國民黨國政基金會副執行長凌濤今重申，台電的千億撥補國民黨「寸土不讓」。國民黨表示，原訂明天在立法院討論的是「特別條例」，任何預算金額都「不會」在近日討論或表決。外界有意誤導國民黨將讓步於台電撥補，是嚴重錯誤的解讀。

國民黨表示，當前台美關稅戰與全球經濟壓力日益嚴峻，中小企業與基層民眾首當其衝。國民黨站在民眾與中小企業立場，賴政府卻仍無視民生困境，國民黨堅持透過特別條例普發現金1萬元，編列2300億元直接回饋全民，真正發揮刺激內需、紓困助民的實效。

國民黨表示，拋出「普發1萬現金」入特別條例，是要協助緩解關稅衝擊，但賴政府立刻原形畢露，行政院繼續找理由迴避，難道台灣拿不出決心，如同韓國與新加坡一樣面對關稅衝擊？

國民黨重申，立法院目前討論的是「特別條例」，不是「特別預算」，他們反對台電撥補立場不變，更不會處理台電相關預算。

對於賴政府宣稱，普發現金1萬元會有「舉債問題」，國民黨表示，全球經濟壓力當前，新加坡將於8月6日起發放每人1萬至2萬元不等的現金補助；韓國也將於7月21日啟動普發現金，兩次追加預算總額高達45.6兆韓元（約台幣9000多億元），積極應對經濟挑戰。反觀台灣政府對經濟補助僅編列930億元，根本杯水車薪，賴政府更遲遲不願納入2300億元的普發現金預算，連韓國普發現金預算的3分之1都遠遠不及。

國民黨表示，支持強化國防、社會補助，但若民進黨堅持混編條例內容，國民黨將堅守立場，要求普發現金納入特別條例。此條例本就是為了因應關稅戰，民進黨不能為大罷免的政治利益，不正視普發現金的必要性，國際做得到，台灣也要做得到。

普發現金 國民黨 台電

延伸閱讀

政院為台電員工請命爭取預算支持 藍批：還在情勒人民

撥補台電千億是過譯 藍澄清：絕不退讓

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

綠黨新勢力成形？曹興誠指賴總統十講「離題」 凌濤酸：請神容易送神難

相關新聞

朱立倫「各退一步」撥補台電千億犯眾怒 藍委求別再講話：只會扣分

國民黨主席朱立倫昨天「朝野各退一步說」引發黨內爭議，不少國民黨立委直呼，沒人知道該議題，請朱立倫不要再出來講話，只會扣分...

指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

台美關稅談判尚無具體進度，國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻有時間與崇越副董事長賴杉桂見面；他質疑，今年台灣才對華為、中芯實施禁令，而崇越曾被爆協助華為設計晶片，難道郭智輝與崇越副董密會，是幫處理禁令的危機？

鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了

美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，行政院透露台美雙方肯認談判持續推進，正洽約下一輪實體談判時間。由於行政院副院長...

蔡英文2016開始背書？藍質疑屏東光電背後綠油油 蔡辦說話了

國民黨昨質疑，離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司是「綠友友」，浮動式光電背書從2016年蔡英文當選總統前開始。蔡...

李正皓酸中文差 麥玉珍回嗆「老娘原諒」：別民進黨放屁就覺得香

有關政論節目主持人李正皓質疑「中文程度差」，民眾黨立委麥玉珍今天表示，她自認中文程度沒有很好，但是每個人都有各自專長，自己也不是中文老師，做好該做的事情就好，「不要民進黨放個屁就覺得很香，這種咖靠講別人是非討一口飯吃，老娘原諒他。」

駁藍委說法不實 中華電董座：只是不能發憑證 扯國安扯太遠

國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會，質疑數發部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態度敷衍、推諉卸責，別讓賴清德總統的「資安即國安」，成為國際大笑話。中華電信董事長簡志誠今駁斥，葛如鈞做的Demo演示有問題，今天展示是把合法憑證從網站上刪除，沒有合法憑證，當然就不能用，「就像你把身分證燒了，怪誰呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。