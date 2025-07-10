國民黨：反對台電撥補立場不變 普發現金政府勿當理由伯

傳出國民黨擬放行台電千億撥補，引發基層炸鍋。國民黨國政基金會副執行長凌濤今重申，台電的千億撥補國民黨「寸土不讓」。國民黨表示，原訂明天在立法院討論的是「特別條例」，任何預算金額都「不會」在近日討論或表決。外界有意誤導國民黨將讓步於台電撥補，是嚴重錯誤的解讀。

國民黨表示，當前台美關稅戰與全球經濟壓力日益嚴峻，中小企業與基層民眾首當其衝。國民黨站在民眾與中小企業立場，賴政府卻仍無視民生困境，國民黨堅持透過特別條例普發現金1萬元，編列2300億元直接回饋全民，真正發揮刺激內需、紓困助民的實效。

國民黨表示，拋出「普發1萬現金」入特別條例，是要協助緩解關稅衝擊，但賴政府立刻原形畢露，行政院繼續找理由迴避，難道台灣拿不出決心，如同韓國與新加坡一樣面對關稅衝擊？

國民黨重申，立法院目前討論的是「特別條例」，不是「特別預算」，他們反對台電撥補立場不變，更不會處理台電相關預算。

對於賴政府宣稱，普發現金1萬元會有「舉債問題」，國民黨表示，全球經濟壓力當前，新加坡將於8月6日起發放每人1萬至2萬元不等的現金補助；韓國也將於7月21日啟動普發現金，兩次追加預算總額高達45.6兆韓元（約台幣9000多億元），積極應對經濟挑戰。反觀台灣政府對經濟補助僅編列930億元，根本杯水車薪，賴政府更遲遲不願納入2300億元的普發現金預算，連韓國普發現金預算的3分之1都遠遠不及。

國民黨表示，支持強化國防、社會補助，但若民進黨堅持混編條例內容，國民黨將堅守立場，要求普發現金納入特別條例。此條例本就是為了因應關稅戰，民進黨不能為大罷免的政治利益，不正視普發現金的必要性，國際做得到，台灣也要做得到。