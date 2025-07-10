批民進黨為大惡罷消費風災 國民黨：基層農民權益一毛未刪

丹娜絲颱風肆虐中南部地區，造成嚴重且廣泛農損。國民黨批評，民進黨造謠比救災還快，護航弊案、賣慘哭窮，更在關乎人民性命的救助金上大做文章、連救災都要分藍綠。「114年丹娜絲颱風全品項現金救助地區」竟忽略受災最嚴重的雲林，根本是消費風災、大嗑人血饅頭，把農民當成政治操作的籌碼。

國民黨指出，雲林縣此次受颱風侵襲，農業災損金額高達2億6325萬元，是全國損失規模最高的地區，超過已列入全品項現金救助的台南市、嘉義縣，竟被中央政府全品項免現勘排除在外。難道連救災都要分藍綠嗎？還是民進黨根本不關心農民，只在乎大罷免？

國民黨表示，今年農業特別收入基金預算（包含天然災害救助基金）撥補371億元，比去年多59.5億元，不只沒有減少，反而增加了近兩成，民進黨竟然還想炒作預算被大量刪減的假象，情勒人民煽動大罷免。更誇張的是，當初狂燒5.3億元公帑的超思雞蛋弊案之專案預算就是來自這筆基金，因此才會討論刪除；如今僅刪除基金總額0.24%來要求農業部檢討，民進黨就投入大把資源造謠，是想助長惡罷、護航弊案一舉兩得？

國民黨強調，綠營側翼不斷造謠農業部業務費被刪到剩1元，事實是農業部業務費並未被刪除，最後是以「凍結」方式處理，凍結部分也在5月19日早已全數解凍，根本不影響業務。農業部長陳駿季還隨之起舞，拿著1693億元、比去年增加83億元的主管預算哭窮，根本是無視基層農民權益，踩在農民受損的傷痛之上，為自己炒作謀得的政治利益歡騰慶祝。

國民黨表示，除了促使檢討超思弊案，立法院更希望透過預算監督，使農業部正視已經凍漲13年的公糧收購價格。事實證明透過預算監督，國民黨促使公糧收購價調漲1.5元、轉作補助提高一萬元，如果沒有這些監督行動，今年農民恐怕連這些基本保障都爭取不到；民進黨卻還要造謠生事，為大罷免添柴火，根本是把農民權益放兩旁，利字擺中間。

國民黨呼籲賴政府苦民所苦，面臨重大災害時最不需要的就是政治鬥爭與口水，請賴政府千萬不要因顏色之別，虧待這些受災農民，更呼籲農業部應儘速公告雲林縣為「114年丹娜絲颱風全品項現金救助地區」，並啟動「免現勘」補助作業流程。也呼籲大家7月26日一定要出門投下「不同意罷免」，阻止這些大嗑人血饅頭，消費農民心血的惡意。