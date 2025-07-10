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政院為台電員工請命爭取預算支持 藍批：還在情勒人民

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

行政院今天表示，天災台電人員也日夜不休在風雨中搶救，仍希望立法院支持通過。國政基金會副執行長凌濤反批，台電基層員工因為民進黨失敗的能源政策而疲於奔命，行政院竟然還以員工很辛苦說要台電撥補，這種情勒好意思？台電重大虧損，持續不修正能源政策？

凌濤指出，這就像一間公司已經虧損連連，一直跟股東要錢，卻不更改營運計畫，這間公司撥補再多，員工福利也無法提升；與其讓台電繼續擺爛，辛苦台電員工拿不到福利，不如普發現金一萬讓每個台電員工都拿得到，哪一個更能直接照顧基層同仁，已經顯而易見。

凌濤重申，國民黨主席朱立倫在中常會提及要納入國土防衛、社會、經濟等項目進入特別條例，且強調經濟韌性的930億元，又加上2300億元「普發現金一萬」，規模達3230億元，去應對關稅衝擊。到底哪一個字提到台電撥補？綠營側翼名嘴、脆上青鳥還在亂黑？

凌濤說，反而當拋出「普發現金一萬」已經測驗出，民進黨毫無解決關稅與經濟壓力的誠意，慌忙地拿舉債理由搪塞，如果新加坡與韓國都能，顯然民進黨不能的理由，就是為了大罷免的政治操作。7月26日不同意罷免案在即，大家更團結面對這種惡意操作。尊重黨團自主，但台電撥補寸步不讓。

民進黨 情勒 國民黨 台電 凌濤

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