聽新聞
0:00 / 0:00
政院為台電員工請命爭取預算支持 藍批：還在情勒人民
行政院今天表示，天災台電人員也日夜不休在風雨中搶救，仍希望立法院支持通過。國政基金會副執行長凌濤反批，台電基層員工因為民進黨失敗的能源政策而疲於奔命，行政院竟然還以員工很辛苦說要台電撥補，這種情勒好意思？台電重大虧損，持續不修正能源政策？
凌濤指出，這就像一間公司已經虧損連連，一直跟股東要錢，卻不更改營運計畫，這間公司撥補再多，員工福利也無法提升；與其讓台電繼續擺爛，辛苦台電員工拿不到福利，不如普發現金一萬讓每個台電員工都拿得到，哪一個更能直接照顧基層同仁，已經顯而易見。
凌濤重申，國民黨主席朱立倫在中常會提及要納入國土防衛、社會、經濟等項目進入特別條例，且強調經濟韌性的930億元，又加上2300億元「普發現金一萬」，規模達3230億元，去應對關稅衝擊。到底哪一個字提到台電撥補？綠營側翼名嘴、脆上青鳥還在亂黑？
凌濤說，反而當拋出「普發現金一萬」已經測驗出，民進黨毫無解決關稅與經濟壓力的誠意，慌忙地拿舉債理由搪塞，如果新加坡與韓國都能，顯然民進黨不能的理由，就是為了大罷免的政治操作。7月26日不同意罷免案在即，大家更團結面對這種惡意操作。尊重黨團自主，但台電撥補寸步不讓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言