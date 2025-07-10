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鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了
美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，行政院透露台美雙方肯認談判持續推進，正洽約下一輪實體談判時間。由於行政院副院長鄭麗君仍在華府，是否代表結果樂觀，行政院長卓榮泰笑稱「滿加油的」，秘書長龔明鑫則是微笑比讚。
美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，但美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。美國近日陸續宣布新對等關稅稅率，鄰近台灣的日本、韓國皆為25%，預計8月1日上路，台灣何時掀牌仍是未知數。
行政院發言人李慧芝透露，我方尚未接獲關稅通知信，而行政院副院長鄭麗君率領經貿談判總代表、政務委員楊珍妮等人7日於美國華府進行實體會晤，針對關鍵議題有凝聚共識，並對後續發展交換意見，雙方肯認談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，將正面樂觀看待。
卓榮泰今天下午接見「世界台灣商會聯合總會第31屆回國訪問團」前，被媒體問到鄭麗君仍在華府，是否代表結果樂觀、稅率是否有機會低於20％，卓揆表示「（她）滿加油的」，至於今晚是否熬夜與談判團隊視訊，他則莞爾一笑，並未回應。
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