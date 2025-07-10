朱立倫「各退一步」撥補台電千億犯眾怒 藍委求別再講話：只會扣分

國民黨主席朱立倫昨天「朝野各退一步說」引發黨內爭議，不少國民黨立委直呼，沒人知道該議題，請朱立倫不要再出來講話，只會扣分；幕僚也稱，支持者打爆電話抗議，如此下去將難跟支持者交代。國民黨立法院黨團則說，關於關稅條例內容都還未定，將於明日黨團大會討論。

為因應美國對等關稅風暴，行政院推出特別條例因應，朝野仍意見分歧。據了解，國民黨中央高層昨原拍板放行國土安全韌性預算1500億與台電千億撥補，但後續反彈也出乎黨內意料；國民黨中央上午轉彎，由國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤定調台電撥補「寸土不讓」。

不過國民黨多個國會助理、地方助理都抱怨，地方辦公室電話都已經被打爆了，支持者紛紛打電話大罵朱立倫，也說將不會去投「不同意罷免票」；國會辦公室也有同樣情況，不只電話，臉書粉專、LINE@訊息被傳爆，像昨晚就數十則，今早還持續，令人相當困擾。

一名遭提案罷免國民黨立委表示，該議題應該只有少數幹部知道，本來僅是說明天討論，不知道為什麼被這樣放消息；不懂朱立倫為何要講如此言論，台電等能源議題早就過了，怎麼會突然被提出來？該立委在言語中期續不斷，除大罵朱立倫，也拜託朱立倫「不要再出來講話了」，完全沒有加分，還一堆扣分，這樣下去真的會有影響，黨團有什麼事情，不需要朱立倫來指揮。

另一名國民黨立委則也表達不滿，本想公開批評黨中央，但看黨中央已經轉彎，表示也不想再追究了。他說，現在這事情就這樣了，大家就把他當大罷免過程中的花絮，就他了解，相關議題應該是明天黨團大會討論，但應該也是不會通過了。

一名國民黨資深立委表示，這次應該是朱立倫考量美國壓力，而極少數立委考量要在大罷免前通過「普發現金」的政見，才會有如此情況，不過還是建議特別條例還是在關稅有結果後再通過比較適當，避免美國關稅因素出現重大變化，屆時對國民黨立委、反惡罷都有反作用力。

立委地方幕僚也說，現在各個立委都在宣講大罵政府撥補台電，而當初被提罷免也是因為砍預算，若照黨中央所謂「各退一步」，豈不是讓前面白忙一場？在地方宣講更是打臉自己先前言論，難以跟支持者交代，請黨中央拋議題前應先經過討論，別給立委們找麻煩。

據了解，國民黨團原計畫明日院會闖關關稅特別條例。國民黨團書記長王鴻薇表示，關於關稅條例的內容、預算都尚未定案，明日黨團大會將會再討論凝聚共識。