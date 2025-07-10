大法官審查 蕭文生指無義務發地方補助款：但中央財政未減就該給

立法院全院委員會今繼續審查司法院大法官人事同意權案，國民黨立委吳宗憲質詢時關切行政院統刪地方補助款，是否符合地方財政自主規定。大法官被提名人蕭文生表示，若中央財政沒有減少，就應該給。

吳宗憲起初先說，他不認為每個大法官在公共議題上都一定要跟他們想法一樣，但大法官要有一定的專業度，必須要懂大法官在做什麼，並不是創設法律，最重要的就是，大法官有沒有勇於對抗政府的勇氣、告訴政府「你違憲了」這個勇氣。

吳宗憲再問，蕭曾支持國會擁有完整調查權，並倡議明文界定調查、傳喚、罰鍰的手段及程序，與去年在野黨推國會改革的想法一致，但卻被民進黨認為是毀憲亂政。

蕭文生表示，調查權是輔助性但不可或缺的權力，尤其少數黨必須透過調查權才能對抗多數黨，大法官釋字585號提及國會應享有調查權，10幾年過去，直到去年才有國會職權修法，這對於學習憲政的人而言是鬆一口氣。

至於有關國會改革法案，蕭文生認為，他不贊成藐視國會罪以刑罰方式來處罰，而應改採行政罰；其次，罰則應只涉及院長、部會首長或政府官員，不贊成涉及一般人民。

對於行政院今年統刪給地方的一般性補助款25%，對宜蘭縣、苗栗縣等財政狀況不佳的縣市造成衝擊，行政院此舉是否符合地方財政自主權？蕭文生答詢，關於地方財政，除地方制度法規範的地方收入來源，還包括中央給地方的統籌分配款及補助款，前者有法律規定，後者基本上不是固定稅源，是由中央政府依照財源支援。

蕭文生表示，針對一般性補助款，站在憲法角度，中央沒有義務持續給地方，但站在法律的角度就可以討論，若一般性補助款經過行政機關長期實務運作，變成行政慣例，加上行政程序法第6條規定，對外就有拘束力，「假設中央的財政沒有減少，應該給，這是我的想法。」