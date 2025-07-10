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蕭副總統接見台商訪團 盼台美關稅儘速達成協議

中央社／ 台北10日電

副總統蕭美琴今天說，除了地緣政治的影響，台灣同時面臨許多經濟方面挑戰，包括美國對世界各國所公布的關稅新政影響許多台商。政府的立場是希望台美經貿關係能達成合作互利，同時守護台灣產業，她期盼與美儘速達成協議，共同深化台美關係

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統上午在總統府接見「世界台灣商會聯合總會」第31屆回國訪問團。

蕭副總統致詞表示，感謝世界台商總會長期貢獻國際，不但事業有成，也從事許多公益活動，把台灣的經濟實力與良善力量延伸到世界各地。

副總統指出，在全球情勢特別複雜的當下，面臨包括前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭，到近期的以哈戰爭、印巴及伊朗等各地衝突的挑戰。台灣位處印太地區，持續遭受各式灰色地帶及軍事威脅的侵擾，更需要強化自我防衛，以及守護地區和平穩定的意志與決心。

她表示，除了地緣政治的影響，台灣同時面臨許多經濟方面的挑戰，包括美國對世界各國所公布的關稅新政影響許多台商。政府的立場是希望台美經貿關係能達成合作互利，同時守護台灣的產業。她期盼與美國儘速達成協議，共同深化台美關係。

蕭副總統提及，科技是讓世界進步的重要力量，更是促進人類持續發展的基礎。台灣產業在全球發展過程中，需要美國的市場及技術；而美國提倡再工業化，也需要台灣豐富的經驗與生產力。因此，台灣會持續與各界溝通，並維持在世界上的影響力。

副總統感謝世界台商聯合總會在歷任總會長的帶領下，讓每位台商都成為台灣與世界連結的關鍵角色。她並強調，在現今世界局勢變化多端的情況下，更需要大家團結一致，共同提升台灣的國際能見度，以及凝聚台灣安全與經濟發展的實力。

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