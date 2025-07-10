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蔡英文2016開始背書？藍質疑屏東光電背後綠油油 蔡辦說話了

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文辦公室今天表示，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。聯合報系資料照
蔡英文辦公室今天表示，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。聯合報系資料照

國民黨昨質疑，離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司是「綠友友」，浮動式光電背書從2016年蔡英文當選總統前開始。蔡英文辦公室今天表示，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。

國民黨發言人楊智伃昨表示，民進黨對於浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始。楊智伃稱，蔡英文在2016年選前曾與旭東環保科技公司董事長董基旭密談4個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景針對近日因風災所致屏東佳冬離岸有浮動設施受損，進而遭特定人士刻意汙名化蔡前總統過往相關政策等言論，提出三點回應。

蔡舒景指出，第一，該案係由經濟部補助協助業者投入新興能源技術研發，此係世界各國常見之輔導產業推動作法，相關細節經濟部均已完整公開說明，不難查證。第二，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。

蔡舒景表示，第三，某政黨楊姓黨工主管以記者會及新聞稿訛指蔡前總統於當選前與業者「密談四小時」，不僅毫無事實基礎，更有惡意扭曲影射之虞，恐是青年參政的不良惡習，令人遺憾。

蔡英文 潘孟安 楊智伃 再生能源 光電

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