【重磅快評】柯建銘復辟刑法100條 噁心的大人又來了

立法院民進黨團總召柯建銘揚言，大罷免過後，許多國民黨立委要面對「刑法100條」內亂罪伺候，恫嚇藍委「死罪可免、活罪難逃」。南韓前總統尹錫悅下台的殷鑑不遠，民進黨「令人噁心的大人」又回來了，雖然綠委緊急否認，但老柯曾預告「大罷免、大成功」、賴清德總統「大登場」，最後都一一成真，這回到底是放話試水溫或洩漏國家機密，答案很快揭曉。

2018年九合一大選，韓國瑜年輕小編在三立政論節目舌戰綠營，一句「我們長大之後，才知道你們這些大人多噁心」，成為年輕人諷刺政客虛偽嘴臉的經典語錄。民進黨前輩鄭南榕、施明德、林正杰、盧修一等人當年用生命對抗威權、廢除刑法100條，如今柯建銘竟輕易觸碰這條歷史傷痕，為了罷免鋪路，卻讓台灣再度陷入戒嚴陰影，無異於「好了傷疤忘了痛、牙不疼就啃大骨」。

刑法100條在1992年修法前，是威權政府打壓異己的工具，只要意圖破壞國體、顛覆政府，就可能面臨牢獄之災，無須證明有實際行動；1992年修法後，增列「以強暴或脅迫著手實行者」始可構成犯罪，必須有具體暴力行為，不能僅憑思想或言論入罪，限縮內亂罪範圍、保障言論自由，這是台灣邁向民主法治的重要里程碑。

柯建銘把大罷免無限上綱到國安、內亂層級，甚至放話引用刑法100條，令黨內惶惶不安。民進黨發言人吳崢趕緊消毒表示，民進黨的核心價值是「人權立國」，絕對不走回頭路、不開民主倒車，不可能恢復刑法100條這種惡法；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤連說3次Never，「我們絕不可能用政治力整肅異己」。

柯建銘日前在名嘴周玉蔻節目大放厥詞，民進黨立委王世堅說，柯總召上很多不同節目發表看法，可能是在那樣的情境下口誤，但「那樣的節目，他不多批評，他只批評有格調的人、有格調的節目，沒有格調，他是不會批評的」。重點是，民眾關心的不是節目有無格調，而是政府決策有無格調，戒嚴、刑法100條是民主之恥，柯建銘是黨團總召，不是雜質人士，府院皆應嚴正表態。

尹錫悅戒嚴令引發震驚，立院民進黨團當時曾在Threads發文，以立法院狀況比擬，批評藍白刪國防預算、違憲擴權，遭國民黨質疑「挺戒嚴」，質疑是柯建銘的助理發文；該貼文雖遭刪除，卻被韓媒引用，稱台灣政府支持尹錫悅。如今，尹錫悅已經黯然下台，但外界至今不知民進黨小編是何方神聖、當時發文動機和背景為何？那筆帳還沒算清楚，柯建銘又拋出刑法100條狂言，難怪外界質疑民進黨「打著民主反民主」。

雖然民進黨堅稱不會走回頭路、開倒車，但賴總統的民主威權路線，如今看來恐怕比回頭路還危險；民進黨執政後遺忘了當年的黨外精神，會不會長大後才發現，已經變成自己當年最討厭的模樣。