蔡辦：蔡英文過去積極推再生能源 未介入任何個案

國民黨昨天質疑，離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司就是「綠友友」，浮動式光電背書從2016年蔡英文當選總統前開始。蔡英文辦公室今天表示，蔡英文過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。

國民黨9日召開記者會，台北市議員張斯綱與國民黨發言人楊智伃質疑海上光電計畫弊端。楊智伃表示，民進黨對於浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始。

楊智伃翻出當時的新聞報導，稱蔡英文在2016年選前曾與旭東環保科技公司董事長董基旭密談4個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景針對近日因風災所致屏東佳冬離岸有浮動設施受損，進而遭特定人士刻意污名化前總統蔡英文過往相關政策等言論，發表3點看法。

蔡舒景表示，第一，該案是由經濟部補助協助業者投入新興能源技術研發，這是世界各國常見的輔導產業推動做法，相關細節經濟部均已完整公開說明，不難查證。

第二，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。

第三，某政黨楊姓黨工主管以記者會及新聞稿訛指蔡英文在當選前與業者「密談4小時」，不僅毫無事實基礎，更有惡意扭曲影射之虞，恐是青年參政的不良惡習，令人遺憾。