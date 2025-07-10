李正皓指程度差台灣之恥 麥玉珍嗆：我不是中文老師

有關政論節目主持人李正皓質疑「中文程度差」，民眾黨立委麥玉珍今天表示，她自認中文程度沒有很好，但是每個人都有各自專長，自己也不是中文老師，做好該做的事情就好，「不要民進黨放個屁就覺得很香，這種咖靠講別人是非討一口飯吃，老娘原諒他。」

李正皓上午在臉書發文指出，針對民眾黨指控涉嫌言語歧視，他這個人敢作敢當，但是麥玉珍的程度跟水準，就連要上國中都有問題，「我再說一次，全台灣優秀的新住民很多，但民眾黨找麥玉珍這樣程度的人來代表新住民、擔任立法委員，這是台灣之恥。」

麥玉珍今天在立法院受訪時表示，自己的中文能力沒有很好，很多在台灣的新住民也都比她厲害，但不代表所有人都能擔任立委，因為每個人都有各自的專長，「我又不是中文老師，各自做好該做的事情就好。」

麥玉珍說，自己在碩士論文提到前夫外遇，就算已經被原諒還是繼續外遇，「所以我說狗改不了吃屎，這麼在意這句話，難道也是同類嗎？」不要民進黨放個屁就覺得很香，還要一直跟在後面看是否有得吃，「這種咖靠的就是講別人是非討一口飯吃，我不會跟他計較，老娘原諒他。」

麥玉珍強調，現在很多人都依靠打字，很多字也不見得寫得出來，只要她本人看得懂就好，使用注音也是很正常的事情，「我很驕傲在台灣學習注音，可以讓咬字跟講話更清楚。這是一種驕傲，有什麼問題呢？」