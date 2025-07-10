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指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

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指崇越集團幫中芯進關鍵原料 國民黨：郭智輝成紅色破口

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻有時間與崇越副董事長賴杉桂見面；他質疑，今年台灣才對華為中芯實施禁令，而崇越曾被爆協助華為設計晶片，難道郭智輝與崇越副董密會，是幫處理禁令的危機？圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻有時間與崇越副董事長賴杉桂見面；他質疑，今年台灣才對華為中芯實施禁令，而崇越曾被爆協助華為設計晶片，難道郭智輝與崇越副董密會，是幫處理禁令的危機？圖／國民黨提供

台美關稅談判尚無具體進度，國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻有時間與崇越副董事長賴杉桂見面；他質疑，今年台灣才對華為中芯實施禁令，而崇越曾被爆協助華為設計晶片，難道郭智輝與崇越副董密會，是幫處理禁令的危機？

國政基金會副執行長凌濤指出，郭智輝在台美談判的關鍵時刻造成大家談判的誤區。他揭露，關稅危機之際，郭智輝還有時間與賴杉桂在崇越旗下的餐廳見面，今年台灣才對華為、中芯實施禁令，郭智輝密會賴杉桂是不是幫忙拆彈？是台灣太穩？還是崇越太重要？抑或郭智輝根本是幫崇越做生意？

凌濤說，今年6月10日台灣將華為與中芯等601個中國及其他國家的實體列為「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」。從郭智輝與崇越的關係來看，郭智輝為崇越科技共同的創辦人，崇越曾被爆為華為協助設計晶片，崇越說明只跟華為做相關廢水的生意，但仍是合作的夥伴。

他質疑，台灣對華為設定禁令的過程中，郭智輝竟不管台灣經濟與關稅的走向，還在幫崇越處理華為禁令的危機？

凌濤表示，美中晶片大戰中，中芯是美國制裁的半導體公司，崇越集團卻幫中芯進口關鍵的原物料，崇越旗下的崇誠貿易公司進口光阻（陸稱光刻膠）到中國大陸，如果中國大陸的半導體沒有光阻，將面臨嚴重停擺，而上海崇誠正是幫中芯進口關鍵零組件的最重要廠商。

凌濤質疑，郭智輝一手幫台灣制裁華為，一手又踩到美國的紅線，難怪台美關稅談判的時候，不見經濟部部長在內，因為郭智輝恐怕就是最大的「紅色破口」。當民進黨立委沈伯洋詢問有無廠商會協助中國華為繞道下單購買台積電晶片？郭智輝回應將檢討盤點實體的清單，根本是一搭一唱在演戲。台美關稅的互動，為什麼關鍵的經濟部長缺席？恐怕郭就是被美國盯上最大的「紅色破口」。

國民黨發言人楊智伃表示，關稅戰與匯率不斷上升，國人期待賴清德與行政團隊成為有guts的政府，為台灣百姓找到出路，而不是操作「抗中保台」在內部找敵人。國民黨堅持和平有序的兩岸交流，反對用「抗中保台」創造自身的政治紅利。

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