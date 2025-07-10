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撥補台電千億是過譯 藍澄清：絕不退讓

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對媒體報導國民黨將妥協撥補台電，國民黨智庫副執行長凌濤10日澄清，撥補台電預算絕不退讓。（國民黨提供）
針對媒體報導國民黨將妥協撥補台電，國民黨智庫副執行長凌濤10日澄清，撥補台電預算絕不退讓。（國民黨提供）

媒體「過譯」，國民黨澄清，沒說會支持台電撥補？針對黨主席朱立倫9日表態，支持政院特別與算以外，再加碼普發現金6400億，朱立倫核心幕僚凌濤10日澄清，沒有要支持撥補台電，11日立法院不會處理特別預算；民眾黨立委張啓楷受訪時則說，民眾黨同樣也不會支持撥補台電的1千億預算。

11日不討論實質預算

近日傳出國民黨團將在本周五力拚關稅條例草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，不再阻擋國土韌性1500億、台電千億，預算規模將達到6400億元，引爆藍委及基層強烈反彈。

對此，國政基金會副執行長凌濤於記者會後聯訪回應表示，針對台美關稅戰，國民黨站在中小企業跟民眾的立場，希望台灣有足夠籌碼來應對，11日要討論的是《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，不會處理特別預算，國民黨希望涵蓋經濟、社會、國防一起討論，不會討論任何實質預算。

藍白仍反對撥補台電

「在台電撥補預算上，國民黨絕對是寸步不讓！」凌濤強調，11日討論的是特別條例，不是特別預算，希望總統賴清德可以考慮到關稅對人民的衝擊，不要再擋普發現金1萬元。他也澄清說，9日的媒體獨家消息是「過譯」，黨中央、黨團沒有談到任何談到預算細節跟內容，撥補台電的預算也不會退讓。

針對特別預算，民眾黨也有規劃普發現金6千元，被問到相關傳聞，民眾黨立委張啓楷受訪時回應說，民眾黨有提出4100億元特別條例，包括因應高關稅照顧企業、勞工、農業，和普發現金給全民等，且不同意撥補台電一千億，因為民進黨政府錯誤能源政策不改，越撥補洞越大，民眾黨版是對全民有利的版本，他們會堅持。另，國民黨已經澄清不會支持撥補台電一千億了。

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凌濤 台電 國民黨 對等關稅 川普 普發現金 民眾黨

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