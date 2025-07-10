藍稱台電補千億元「寸土不讓」 政院：仍盼立院支持通過

立法院11日將闖關強化韌性特別條例，國民黨主席朱立倫9日喊話各退一步，傳出藍營同意放行台電千億元撥補，引發黨內反彈，今則強調「寸土不讓」。行政院發言人李慧芝10日指出，台電千億元撥補是為強化台電財務體質，藉以穩定電價因應可能的關稅政策，近來天災台電人員也日夜不休在風雨中搶救，仍希望立法院支持通過。

另針對國民黨堅持特別條例納入普發現金1萬元，李慧芝說，當前強化安全韌性特條例金額是4,100億元，包括照顧民生、支持產業及強化國土安全韌性，如果在野黨願意支持，行政院非常感謝。由於這筆財源是用歲計賸餘支應，若要額外再增加2,300億元，可能需要舉債，這攸關財政紀律，需審慎考量。