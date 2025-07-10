經濟部嗆再傳光電浮台謠言就報警 黃國昌：台灣何時變北韓

中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重，民眾黨立委黃國昌今天說，經濟部不斷替屏東縣政府、旭東環保洗地，解決方式竟然是報警告發以示警惕，想要讓提出質疑的人通通閉嘴，經濟部補貼廠商做實驗，結果如何人民不能置喙，難道台灣已經變成北韓。

經濟部能源署上午表示，此次中颱「丹娜絲」造成重大災情，社會各界應以救災為第一優先，媒體報導以「打臉經濟部」此種聳動不實謠言、假消息進行渲染造成大量誤解，後續如果再有此種惡意作為，經濟部能源署將向警方報案告發以示警惕。

黃國昌稍早在臉書發文指出，丹娜絲颱風造成屏東佳冬海邊遍布光電浮台殘骸，現場滿目瘡痍的景象引起軒然大波，除了廠商旭東環保背後存在綠色門神、獲得中央政府1.35億元補助，更多的是對於生態是否遭致破壞，還有廢清物如何清理的憂心。

不過，黃國昌說，經濟部不斷替屏東縣政府、旭東環保洗地，先是做圖卡聲稱「這是能源實驗計畫，已搜集到寶貴數據精進耐風強度」，引發眾怒後被發現三方說法不一，沒想到經濟部最新的解決問題方式，竟然是報警告發以示警惕，企圖用恐嚇的方式讓質疑的人通通都閉嘴。

「請問經濟部是要告什麼？用全民的稅金補助廠商『做實驗』，實驗做的怎麼樣人民不能置喙，什麼時候台灣變成北韓」，黃國昌表示，媒體上下游採訪旭東環保負責人董基旭，對方回應「目前測試的浮台僅裝置1.5MW光電板，且因仍在試驗階段並未正式發電，因此雖被海浪打壞，卻無漏電風險」，經濟部要報警是否先從旭東環保開始。

黃國昌說，經濟部長郭智輝與其「見笑轉生氣」，自己先前向經濟部索取相關資料，包括申請書、歷次審查會議紀錄，還有核定的計畫書與補助金額，「承辦說已經向上陳報給長官，就請長官盡速提供資料別再拖延。」