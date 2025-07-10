北約示警中國擴張促合作印太 外交部：共同捍衛和平

北約秘書長呂特會晤德國總理梅爾茨後警示，中國軍事擴張朝實戰化發展，奪台企圖明顯，北約應與印太盟友合作嚇阻軍事冒進。外交部發言人蕭光偉今天表示，面對威權國家協作破壞區域和平，台灣將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海穩定。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）9日在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤後的聯合記者會表示，中國軍艦部署已超越美國，擁有千枚核彈頭，中國並非虛張聲勢，而是正朝實戰化（make use of this）發展，中國奪台企圖明顯；而如果中國決定攻台，勢必聯合同夥俄羅斯，製造事端使歐洲分身乏術。

呂特強調，跨大西洋與印太地區的安全日益緊密交織。面對中俄潛在的聯合威脅，北約只有透過強化整體軍事實力，以及深化與印太地區盟友的合作，才能有效嚇阻任何可能的軍事冒進行為。

外交部發言人蕭光偉下午回覆中央社提問表示，外交部對此表達歡迎。呂特自去年10月上任後，已多次明確指出中國的擴張本質與作為以及對台灣的侵略野心，積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰與風險。

蕭光偉強調，面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7（7大工業國）及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛印太及台海的和平、穩定與繁榮。

根據北約新聞稿，呂特9日出訪德國並出席德國加入北約70週年紀念活動，期間將與梅爾茨會晤，並與德國外交部及德國國會國防委員會議員會面。