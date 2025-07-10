蘇巧慧赴美受邀「台灣人夏令會」宣講 籲團結守護台灣民主

立委蘇巧慧於台灣時間6月30日至7月8日前往美國訪問，拜訪AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與參、眾議院、華府重要智庫單位、學界與僑界代表，她也受邀至「美東台灣人夏令會」及「美三區台灣人夏令會」宣講，向身處美國、關心台灣的國人朋友報告近期國內外政治時事。

蘇巧慧表示，為期十天的深化民主之旅順利結束，她特別感謝這段時間所有鄉親好朋友的協助，以及在美台人對台灣民主一直以來的貢獻與付出，不只從戒嚴時期開始聲援黨外人士，更持續努力讓國際社會看見台灣人追求民主與自由的決心。

未來台灣將面對來自國內外的挑戰與困境，她呼籲海內外民眾團結一致，對抗極權的侵擾，守護台灣的民主與自由。

蘇巧慧指出，在海外的台灣人一直扮演推進台灣民主進程的關鍵力量，從戒嚴時期幫助遭國民黨政府列為「黑名單」、流亡海外的黨外人士，到去年「青鳥運動」中有錢出錢、有力出力的「課金阿公阿嬤」，在台灣民主化過程的每個重要階段裡，都可以看見台美人和海外鄉親參與的身影。

蘇巧慧提到，民執政團隊從前總統蔡英文到現任總統賴清德，不只一步步將台灣打造為亞洲民主第一的國家，更強化台灣經濟實力，讓台灣走向世界，成為區域內重要的民主盟友，和國際科技供應鏈的關鍵節點。

蘇巧慧強調，面對國內外的侵擾與威脅，台灣需要團結海內外所有的民主力量，共同守護台灣，保障得來不易的民主成果。