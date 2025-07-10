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政院：舉債普發現金將使財政更困難 恐造成通膨

中央社／ 台北10日電

外傳國民黨立院黨團11日將力拚三讀特別條例，並要增加匡列新台幣2300億元用於普發現金。行政院今天說，颱風好發季才剛開始，政府需要做更多更好準備，若要透過舉債普發現金，將導致政府財政面臨更大困難，也可能造成通膨，盼立法院審慎評估。

行政院為支持產業、安定就業、照顧民生，強化國土韌性，日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，一共匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電1000億元、強化國土安全韌性1500億元等。

外傳國民黨立院黨團11日將力拚三讀特別條例，除支持院版4100億元規劃，另要增加匡列2300億元用於普發現金。國民黨智庫副執行長凌濤今天說，國民黨堅持普發現金，且對於撥補台電1000億元部分寸步不讓。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，非常感謝在野有意支持政院版草案，但草案匡列4100億元是以歲計賸餘來規劃，若要增加2300億元用於普發現金恐需舉債，從政府財政紀律角度，必須審慎考量。

李慧芝說，現階段政府因應颱風災損，正在整合資源提供補助與資源，且颱風好發季才剛開始，需要做更多更好準備，若要舉債普發現金，將對政府財政造成更大困難，加上大量舉債可能造成通膨，希望立法院能審慎評估。

此外，有關撥補台電1000億元，李慧芝說，撥補主要是彌補台電配合政府政策緩漲民生及產業電價而造成4200億元的累計虧損，撥補是為強化並健全台電的財務體質，同時也是總統賴清德及行政院長卓榮泰所蒐集到第一線產業界的期盼，希望透過維持穩定的電價，因應可能面臨的關稅政策。

李慧芝說，撥補台電1000億元非常重要，這幾天風災大家也看到台電人員非常辛苦趕工修復，希望在野也能給予支持。

台電 國民黨 普發現金 民進黨

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