駁藍委說法不實 中華電董座：只是不能發憑證 扯國安扯太遠

國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會，質疑數發部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態度敷衍、推諉卸責，別讓賴清德總統的「資安即國安」，成為國際大笑話。中華電信董事長簡志誠今駁斥，葛如鈞做的Demo演示有問題，今天展示是把合法憑證從網站上刪除，沒有合法憑證，當然就不能用，「就像你把身分證燒了，怪誰呢？」

簡志誠表示，颱風過後，嘉義、台南災情都有點嚴重，光是基地台就有1、2000站受損，全台灣中華電信人力都往嘉義、台南調動，他自己早上也在忙南部災損問題，但聽到葛如鈞的記者會後，「這個務必要做澄清。」

簡志誠今天中午再發出6點聲明：首先，中華電信發出的憑證持續有效，不會因為過了7月31日就無效。第二，網站憑證，是網站的合法身分證，這個事件無涉資安、國安。第三，Mozilla要求所有跟憑證必須在2025年4月15日前更新，中華電信也已配合更新，甚至是提前在4月15日以前就更新，目前為止，中華電信還是可以發出Mozilla的憑證，這項資格並沒有被取消。

第四，中華電信總共發出1萬多張憑證，涵括政府與企業，目前已經完成其中99.9%處理。第五，立委早上的Demo展示是直接把中華電信憑證刪除，刪除網站憑證，網站當然就不能進入。第六，中華電信擁有的是發憑證的資格，這就好像公司工商登記，網站可以來合法申請憑證，這個是商業憑證，全球67家在發，台灣有兩家在發，一家是中華電信，一家是台網，這個是商業機制，無涉政府單位。

簡志誠強調，中華電信發的網站憑證持續有效，每一張憑證的有效期是一年，也就是說，只要是中華電信7月31日發的憑證，在明年7月30日到期前都持續有效。

簡志誠也表示，對於中華電信來說，中華電信喪失的是發憑證的資格，「Google要我們8月1日以後不要發，所以，我們8月1日就不會發。」但中華電信在7月31日之前所發的憑證仍有效。中華電信近日來一直都在處理政府單位、企業客戶的網站憑證，截至目前為止，沒有一個網站來跟中華電信抗議，中華電信對於所發出的憑證負責到底，憑證持續有效，沒有失效，也沒有信不信任的問題，「這扯到國安議題，有點太遠了。」

至於葛如鈞今天早上做的Demo演示，簡志誠直言，「沒有網站管理者會去刪憑證，這就像你把身分證燒了，怪誰呢？」