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林右昌批2300億發現金搶救罷免「路人皆知」 藍嗆：顛倒是非

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
國民黨團立法院黨團要求普發每人1萬，把強化經濟預算增列2300億。民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨是「司馬昭之心，路人皆知」，政策買票救罷免。記者王思慧／攝影
國民黨團立法院黨團要求普發每人1萬，把強化經濟預算增列2300億。民進黨秘書長林右昌今天說，國民黨是「司馬昭之心，路人皆知」，政策買票救罷免。記者王思慧／攝影

國民黨立法院黨團近日將闖關普發現金案，藍營要求普發每人1萬，把強化經濟預算增列2300億。民進黨秘書長林右昌今說，國民黨「司馬昭之心，路人皆知」，政策買票救罷免，這些錢可完成蘇花高及吉安鐵路高架化等建設，不應來買票。

國民黨花蓮縣議會黨團回應，台灣正面臨嚴峻對外經貿危機，美國即將對台灣課徵最高達32%關稅，重創出口導向的產業根基，民進黨政府不僅毫無應對作為，甚至由黨秘書長林右昌出面，將責任甩鍋給在野黨，是顛倒黑白、推卸責任的操作。

林右昌今天受訪表示，國民黨是政策買票救罷免，不知道這2300億元的錢在哪裡；不過看起來國民黨是「吃了秤砣鐵了心」，要花國庫2300億搶救罷免，人民也會看得非常清楚。另外原本的預算4100億元，包括國安、救經濟，行政院提出來政策都經過深思熟慮，希望國民黨支持行政院的版本，至於加碼的部分目的是為了政策買票、搶救罷免。

林右昌說，國民黨要花2300億，代表國民黨「急了」，一定要花國庫救罷免，傅崐萁騙了花蓮20年，要是有這筆錢，可能蘇花高、鐵路高架化經費都有著落，錢不要亂花，應該要做地方建設。2300億元要普發現金，這就是「司馬昭之心，路人皆知」，花錢搶救罷免。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，論述完全脫離現實、罔顧事實，根本是民進黨一貫的轉移焦點與政治操作伎倆。嚴正呼籲，台灣需要的是誠實面對困境的領導，而不是政治廝殺中的假議題。林右昌若無法停止用「罷免」與「側翼話術」來掩飾政府的經濟失敗，那不僅是對花蓮人民的背叛，更是對全台灣人民的極大侮辱。

另外，林右昌繼上周到花蓮吉安鄉勝安宮參拜，今天前往東源花蓮慈聖宮（地母廟）祈福，短短1個多月內6訪花蓮。被問到林右昌頻訪花蓮，吳建志說，颱風剛過境南部面臨嚴重災情，再加上台灣可能面臨高關稅重創產業，請林右昌不要只會跑花蓮搞罷免，要多關心遭受風災的災民。

民進黨秘書長林右昌（左六）繼上周到花蓮吉安鄉勝安宮參拜，今天前往東源花蓮慈聖宮（地母廟）祈福，短短1個多月內6訪花蓮挺罷免。記者王思慧／攝影
民進黨秘書長林右昌（左六）繼上周到花蓮吉安鄉勝安宮參拜，今天前往東源花蓮慈聖宮（地母廟）祈福，短短1個多月內6訪花蓮挺罷免。記者王思慧／攝影

國民黨 普發現金 林右昌 民進黨 花蓮

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