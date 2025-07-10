關稅談判進度 政院尚難向國人說明

有關政論節目主持人李正皓質疑「中文程度差」，民眾黨立委麥玉珍今天表示，她自認中文程度沒有很好，但是每個人都有各自專長，自己也不是中文老師，做好該做的事情就好，「不要民進黨放個屁就覺得很香，這種咖靠講別人是非討一口飯吃，老娘原諒他。」

2025-07-10 14:39