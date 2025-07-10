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關稅談判進度 政院尚難向國人說明

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對各界關注台灣被美國課徵的關稅稅率，行政院僅表示，目前還在談判中，等到適當時機會對外說明。圖／中央社示意圖
針對各界關注台灣被美國課徵的關稅稅率，行政院僅表示，目前還在談判中，等到適當時機會對外說明。圖／中央社示意圖

針對我國關稅談判進度，行政院發言人李慧芝表示，副院長鄭麗君還在美國，雙方持續進行談判中；有媒體詢問，外傳我國對美關稅將降至0，貨物稅分階段調降的說法，李慧芝也僅表示，台、美持續進行談判，基於雙方默契，會等到適合時機將對外說明。

關稅還在談判中

美國政府近日又公布數國的關稅信函，其中巴西因為前總統波索納洛下台後面臨多項司法訴訟，使得美國總統川普不滿，對巴西課徵50%關稅。新一波關稅信函仍未包括台灣，在行政院記者會上媒體持續追問，但李慧芝僅表示，行政院尚未收到美方關稅信函。

李慧芝說明，行政院副院長鄭麗君、經貿辦談判代表楊珍妮與團隊目前還在美國，未來將持續與美方進行協商，也會進行下一輪的實體談判。有媒體質疑，越南與菲律賓的關稅稅率為20%，若台灣沒有獲得更好稅率，恐有廠商轉移風險。但李慧芝仍僅表示，雙方持續就對等關稅、經貿等議題進行協商。

汽車關稅恐降至0？

近日媒體透露，我國汽車的貨物稅有望逐年定額調降，汽車關稅甚至可能會降到0，對此有媒體詢問行政院針對美國對等關稅與我國貿易降低關稅後，可能進行的社會溝通，還有是否評估產業衝擊？對此，李慧芝並未證實相關細節，並再次指出，細節的部分牽涉雙方默契，會等可以說明時再對外說明。

目前各國關稅稅率如下：巴西暴增40%至50%，寮國、緬甸40%，泰國、柬埔寨36%，塞爾維亞、孟加拉35%，印尼32%，南非、伊拉克、斯里蘭卡、阿爾及利亞、利比亞、波赫30%，日本、南韓、汶萊、摩爾多瓦、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞25%，菲律賓與越南20%，英國10%。

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