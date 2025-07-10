關稅談判進度 政院尚難向國人說明
針對我國關稅談判進度，行政院發言人李慧芝表示，副院長鄭麗君還在美國，雙方持續進行談判中；有媒體詢問，外傳我國對美關稅將降至0，貨物稅分階段調降的說法，李慧芝也僅表示，台、美持續進行談判，基於雙方默契，會等到適合時機將對外說明。
關稅還在談判中
美國政府近日又公布數國的關稅信函，其中巴西因為前總統波索納洛下台後面臨多項司法訴訟，使得美國總統川普不滿，對巴西課徵50%關稅。新一波關稅信函仍未包括台灣，在行政院記者會上媒體持續追問，但李慧芝僅表示，行政院尚未收到美方關稅信函。
李慧芝說明，行政院副院長鄭麗君、經貿辦談判代表楊珍妮與團隊目前還在美國，未來將持續與美方進行協商，也會進行下一輪的實體談判。有媒體質疑，越南與菲律賓的關稅稅率為20%，若台灣沒有獲得更好稅率，恐有廠商轉移風險。但李慧芝仍僅表示，雙方持續就對等關稅、經貿等議題進行協商。
汽車關稅恐降至0？
近日媒體透露，我國汽車的貨物稅有望逐年定額調降，汽車關稅甚至可能會降到0，對此有媒體詢問行政院針對美國對等關稅與我國貿易降低關稅後，可能進行的社會溝通，還有是否評估產業衝擊？對此，李慧芝並未證實相關細節，並再次指出，細節的部分牽涉雙方默契，會等可以說明時再對外說明。
目前各國關稅稅率如下：巴西暴增40%至50%，寮國、緬甸40%，泰國、柬埔寨36%，塞爾維亞、孟加拉35%，印尼32%，南非、伊拉克、斯里蘭卡、阿爾及利亞、利比亞、波赫30%，日本、南韓、汶萊、摩爾多瓦、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞25%，菲律賓與越南20%，英國10%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言