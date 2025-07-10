快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

政院：台美關鍵議題有共識 雙方洽約下一輪實體談判

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，目前仍未包含台灣。行政院10日透露，我方尚未接獲關稅通知信，而行政院談判團隊7日於美國華府進行實體會晤後，已對關鍵議題凝聚共識，並對後續發展交換意見，雙方認可談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，將正面樂觀看待。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判總代表、政務委員楊珍妮上周就對等關稅議題赴美磋商，面對各界關注談判進度，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰在今日院會中向各部會、縣市代表說明，鄭麗君仍在華府，因此位置是空的，目前關稅談判持續進行中，希望可以有好消息。

李慧芝也在行政院會後記者會上說明，鄭麗君、楊珍妮帶領的我方團隊是在台灣時間7月8日跟美國談判團隊在華府進行實體會晤，針對談判關鍵議題有凝聚共識，並對談判後續發展交換意見。雙方肯認談判會持續推進，也洽約下一輪的實體談判，但談判細節基於雙方默契，會適時對外說明。

李慧芝提到，我國政府目前還沒有收到相關關稅通知函。

媒體追問，台美此次談判時間為歷次實體磋商之最，能否正面解讀？李慧芝說，台美之間一直秉持深化雙方經貿關係、互惠互利原則，也希望達到貿易平衡，因此雙方積極磋商跟溝通，正在洽約下一次實體談判的時間，一直都是正面樂觀在看待。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，但美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。美國近日陸續宣布新對等關稅稅率，鄰近台灣的日本、韓國皆為25%，預計8月1日上路，台灣何時掀牌仍是未知數。

台美 對等關稅 川普 美國 鄭麗君

延伸閱讀

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

黃國昌：鄭麗君台美關稅談判未跟社會溝通 打臉民進黨

京華城案11檢察官遭恐嚇 政院：絕不姑息暴力恐嚇言論

國軍優先升等有譜？ 政院：華航董座高星潢協調號召

相關新聞

國民黨擬不擋台電千億元撥補 藍委不滿

為因應美國對等關稅風暴，行政院推出特別條例因應，朝野仍意見分歧。國民黨主席朱立倫昨天對綠營喊話各退一步。

颱風政治學隨堂考 丹娜絲颱風誰封神、誰灰頭土臉

賴清德總統日前在民進黨中常會罕見地少談政治，談話內容聚焦在丹娜絲颱風災後復原，他念茲在茲的「團結國家十講」也因風災取消。「颱風政治學」是政治人物必修課，尤其是決策首長，從災前預警、放不放假、勘災應變、災後補救，有太多「功課」要學，更考驗臨場反應，不光是投入關心就會得分，許許多多的「眉角」要顧及，否則稍不小心一個用詞不精確，動輒被輿論「掃到颱風尾」，但若應對得宜，仍有因此加分可能。

藍稱台電補千億「寸土不讓」 政院再打天災搶修牌籲支持

立法院11日將闖關強化韌性特別條例，國民黨主席朱立倫昨天喊話各退一步，傳出藍營同意放行台電千億撥補，引發黨內反彈，今則強...

駁藍委說法不實 中華電董座：只是不能發憑證 扯國安扯太遠

國民黨立委葛如鈞今天舉行記者會，質疑數發部面對中華電信TLS伺服器憑證遭Google與Mozilla撤銷信任一事，處理態度敷衍、推諉卸責，別讓賴清德總統的「資安即國安」，成為國際大笑話。中華電信董事長簡志誠今駁斥，葛如鈞做的Demo演示有問題，今天展示是把合法憑證從網站上刪除，沒有合法憑證，當然就不能用，「就像你把身分證燒了，怪誰呢？」

林右昌批2300億發現金搶救罷免「路人皆知」 藍嗆：顛倒是非

國民黨立法院黨團近日將闖關普發現金案，藍營要求普發每人1萬，把強化經濟預算增列2300億。民進黨秘書長林右昌今說，國民黨「司馬昭之心，路人皆知」，政策買票救罷免，這些錢可完成蘇花高及吉安鐵路高架化等建設，不應來買票。

政院：台美關鍵議題有共識 雙方洽約下一輪實體談判

美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，目前仍未包含台灣。行政院10日透露，我方尚未接獲關稅通知信，而行政院談判團隊7日於美國華府進行實體會晤後，已對關鍵議題凝聚共識，並對後續發展交換意見，雙方認可談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，將正面樂觀看待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。