政院：台美關鍵議題有共識 雙方洽約下一輪實體談判

美國總統川普持續宣布各國的新對等關稅稅率，目前仍未包含台灣。行政院10日透露，我方尚未接獲關稅通知信，而行政院談判團隊7日於美國華府進行實體會晤後，已對關鍵議題凝聚共識，並對後續發展交換意見，雙方認可談判會持續推進，並洽約下一輪實體談判，將正面樂觀看待。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判總代表、政務委員楊珍妮上周就對等關稅議題赴美磋商，面對各界關注談判進度，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰在今日院會中向各部會、縣市代表說明，鄭麗君仍在華府，因此位置是空的，目前關稅談判持續進行中，希望可以有好消息。

李慧芝也在行政院會後記者會上說明，鄭麗君、楊珍妮帶領的我方團隊是在台灣時間7月8日跟美國談判團隊在華府進行實體會晤，針對談判關鍵議題有凝聚共識，並對談判後續發展交換意見。雙方肯認談判會持續推進，也洽約下一輪的實體談判，但談判細節基於雙方默契，會適時對外說明。

李慧芝提到，我國政府目前還沒有收到相關關稅通知函。

媒體追問，台美此次談判時間為歷次實體磋商之最，能否正面解讀？李慧芝說，台美之間一直秉持深化雙方經貿關係、互惠互利原則，也希望達到貿易平衡，因此雙方積極磋商跟溝通，正在洽約下一次實體談判的時間，一直都是正面樂觀在看待。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，但美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。美國近日陸續宣布新對等關稅稅率，鄰近台灣的日本、韓國皆為25%，預計8月1日上路，台灣何時掀牌仍是未知數。