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農業部嘆預算遭砍難救助 張嘉郡：喊窮請說明錢花哪？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
丹娜絲颱風災損引各界關注，國民黨立委張嘉郡及雲林縣長張麗善等也視察情況。圖／張嘉郡辦公室提供
丹娜絲颱風災損引各界關注，國民黨立委張嘉郡及雲林縣長張麗善等也視察情況。圖／張嘉郡辦公室提供

丹娜絲颱風災損引各界關注，農業部長陳駿季指出因預算遭砍，恐難即時補助農民。國民黨立委張嘉郡感嘆，救災之際，卻有人為政治操作說風涼話，令人心寒；農業部業務費預算一毛未刪，凍結也全數解凍，農業特別收入基金比去年還多，農業部如此喊窮，請說明錢花到哪。

張嘉郡感嘆，颱風引發雨勢未歇，農損持續增加，救災腳步還沒停，卻已經有人在網路上重炒冷飯、跳針造謠，為了政治操作說風涼話，讓她感心寒。

張嘉郡說明，農業部的預算，比去年還增加，業務費一毛未刪，凍結的部分也於5月19日已全數解凍，農業特別收入基金371.62億元，比去年增加59.51億元，刪減預算也僅佔0.2％，面對第一個颱風，農業部就喊窮，請農業部說明錢花到哪。

張嘉郡表示，預算提案刪減、凍結，是因為農業部說明不清，也不願溝通，面對農民訴求也是充耳不聞，把農民當成實驗品，也因此當初據理力爭，讓公糧收購價格凍漲13年後再次調漲，轉作補助也提高1萬元。

張嘉郡呼籲，颱風帶來的雨勢未停歇，大家都還在協助救災，受災農民心裡還在淌血，有心人士不要說風涼話，在農民傷口上灑鹽，也不要再噴政治口水。她和立委丁學忠努力為農民爭取權益，不怕被監督，但不接受造謠、抹黑，也不接受有心人士挑動仇恨、掩蓋真實，利用天災發動政治操作來傷害農民。

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