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不認藍特別條例有「各讓一步」 吳思瑤批：加碼獅子大開口
立法院正在審議4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍營內傳出提出朝野應各退一步想法。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨中央、立院黨團立場不一，請先整合好，且這是退一步嗎？還是繼續的往前進一步、獅子大開口？根本是要用舉債、子孫的錢救國民黨立委的大罷免。
國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨只要求普發現金每人一萬元，把強化經濟預算增加2300億元，針對國防與社會補助國民黨支持。
吳思瑤指出，朱立倫昨天下午在中常會說，要把4100億元擴大加碼到6400億元，晚上就傳出國民黨立院黨團炸鍋，這是朱立倫在國民黨的領導危機。
吳思瑤說，藍白在這個議題持續合作，但過去民眾黨前主席柯文哲最主張不要債留子孫、要兼顧財政紀律，雖然民眾黨主席換成了黃國昌，但民眾黨對於財政紀律的這個主張，會附和朱立倫的說法嗎？
吳思瑤表示，若要加碼、擴大特別預算規模，請問財源在哪裡？國民黨要清楚的交代，行政院提出的4100億規模是用歲計剩餘，如果要再加碼普發現金2300億元，勢必只能夠從舉債下手，也就是拿子孫的錢救國民黨的罷免。
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