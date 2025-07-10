民進黨：5款中國製App具高風險 2招堅守資安防線

國安局示警，小紅書、微博、抖音、微信與百度雲盤5款熱門中國製App，皆存在嚴重違規。民進黨中國部今天呼籲民眾積極提升資訊安全意識，包括避免下載高風險中國App、確認手機權限設定，杜絕未經授權的個資外洩。

民進黨中國部透過臉書專頁呼籲民眾拒用高風險中國App，堅守資安防線。

民進黨中國部表示，國家安全局最新資安檢測結果顯示，包括小紅書、微博、抖音、微信與百度雲盤等5款熱門中國製App，皆存在嚴重違規行為。其中小紅書違規程度最嚴重，包括全面蒐集臉部特徵、定位及通訊錄等敏感資料並回傳中國伺服器；微博、抖音則是大量截圖、複製使用者剪貼簿內容；微信、百度雲盤未經同意即蒐集使用者位置及裝置資料。

民進黨中國部說，這些App不僅未經使用者明確同意，即大量蒐集臉部辨識資料、定位、通訊錄、裝置資訊。更嚴重的是，所有資料皆被回傳至中國境內伺服器。這些行為不僅侵犯使用者個人隱私，更可能被中國情治單位作為認知作戰與精準監控之用，對台灣的國家安全構成實質威脅。

民進黨中國部表示，長期以來，中共藉由各種手段試圖滲透台灣社會，數位化的資訊入侵更成為重要手法之一。尤其近年來國際社會普遍意識到中國製App的高資安風險，美國、加拿大、英國、印度、歐盟等國皆已採取嚴格管制措施，甚至禁止特定中國App的使用，台灣民眾絕對不可輕忽。

民進黨中國事務部並呼籲民眾積極提升資訊安全意識，包括避免下載高風險中國App、確認手機權限設定，杜絕未經授權的個資外洩行為。此外，企業與公共機構也應強化內部的資安管理機制，避免成為中共滲透的破口。

民進黨中國部表示，守護資訊安全，就是守護國家安全。政府將持續推動相關立法與政策，提升資安防護措施，並與國際社會緊密合作，共同面對來自中國的數位威脅，保障國民隱私與國家安全。