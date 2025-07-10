特別預算擴大普發現金 政院憂財政紀律

「在野黨若要@@@普發現金@@@就要舉債，恐影響財政紀律！」針對在野黨希望再增加2300億普發現金的預算，使特別預算規模達6400億，行政院發言人李慧芝10日於記者會回應說，肯定在野黨支持強化韌性與撥補台電，但普發現金恐須舉債，盼在野黨審慎考慮。

國民黨主席朱立倫9日於中常會談話表示，國民黨希望普發現金，但民進黨不希望刪減強化國防韌性與撥補台電，因此決定黨版特別條例將不刪除相關預算，但額外增加特別預算2300億，作為普發現金使用。

民進黨立委吳思瑤強調，按照《預算法》與《財政紀律法》的規定，立法院不能夠增加預算支出，提案前應說明財源，並與行政院協商。

感謝不刪韌性預算

對此，行政院發言人李慧芝強調，《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》共有4100億預算，預算包括支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性等，在野黨若願意支持行政院強化國土韌性1500億與撥補台電1000億，行政院相當感謝。

「但特別預算是用稅計賸餘支應。」李慧芝表示，若還要新增普發現金的2300億，還需要再考量，畢竟在沒有稅計賸餘下，就需要舉債因應，而如今丹娜絲颱風災損尚未處理完，若再舉債，恐造成通膨等負面影響，甚至影響丹娜絲颱風救災。

產業希望撥補台電

針對國民黨國政基金會副執行長凌濤建議政府，《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》可等待關稅結果之後再討論，朝野才能貼近台灣產業緊急應變規模；另外，國民黨在撥補台電上寸土不讓，賴政府若沒辦法承諾不漲電價，也必須自行檢討能源政策失敗的事實。李慧芝只表示，產業界在座談中希望台電不要漲電價，盼立法院支持。

她重申，台電撥補是因為烏俄戰爭、配合政府能源政策造成4200億虧損，盼透過撥補強化台電財政體制，且丹娜絲颱風時，台電同仁很辛苦的搶修、恢復電力，各方都應該給予更多支持。

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