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大法官審查 蕭文生：政院「窒礙難行」提覆議 標準可能欠客觀

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影
立法院今天舉行全院委員會，大法官被提名人中正大學法律系教授蕭文生接受立委審查。記者余承翰／攝影

司法院大法官被提名人蕭文生今（10日）在立法院接受立委詢問時，藍綠各就其過去一年來憲政運作的問題要求蕭文生表態；他說，當然不允許強制要求總統赴立院國情報告並接受詢問，但若總統有意願，立院也歡迎，這可形成憲政慣例；此外，行政院在獲得總統核可下，能將立法院通過的法律以窒礙難行為由覆議，是否真的窒礙難行，有時候就不是那麼客觀可明確判斷。

面對藍營主攻政府多次以覆議和釋憲為武器，來否決立院決議，他說，覆議的理由是窒礙難行，但標準有時候不那麼客觀明確；至於提起憲法訴訟，則有相當明確的規定，兩者性質不同。

國民黨立委翁曉玲詢問大法官要如何防止濫行釋憲，蕭文生提出兩原則，若在審查過程中沒有提意見，就不能提釋憲；若為純粹政治問題，大法官也不應該介入。

藍白杯葛大法官人事，依憲法訴訟法規定，至少需10名以上大法官參與才能召開憲法法庭，目前大法官僅8位，民進黨立委賴瑞隆批在野黨癱瘓憲法法庭；蕭文生表示，要增設例外規定來解套。

針對在野黨要求總統赴立法院國情報告並接受立委詢答，蕭文生表示，當然不允許透過法律來強制性要求；若總統願意且立院歡迎，甚至總統願意接受立院提問，在各方都願意的狀態下，憲法並未禁止，可形成憲政慣例，讓各機關都可以良好溝通，這點他贊成。

蕭文生指出，藐視國會可入法，但要有明確定義，他認為公務員接受立法院監督，適度透過行政責任來約束是可以的，但不必上到刑事責任範疇；一般人民獲邀到立院說明，更不適用藐視國會而遭究責。

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